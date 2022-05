Capital 1.200 escolares comparten música y solidaridad en la ‘Convivencia en paz’ lunes 16 de mayo de 2022 , 15:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal Diego Cruz da la bienvenida en el Auditorio al concierto, en doble sesión, de la banda y coro universitario del profesor Juan Rafael Muñoz, que ha recaudado fondos para la ONG ‘Ayudemos a un niño’ Se lo han pasado genial. La banda y coro de estudiantes universitarios del profesor Juan Rafael Muñoz ha hecho disfrutar a los más de 1.200 escolares, en doble sesión, con sus canciones y coreografías basadas en cuentos infantiles y temas conocidos, y han celebrado juntos el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Un concierto celebrado esta mañana, de carácter solidario, puesto que todos los colegios han realizado un donativo para los proyectos dedicados a la infancia de la ONG ‘Ayudemos a un niño’ en Nicaragua. En concreto, han participado los colegios Stella Maris, San Francisco, Nuestra Señora del Milagro, San Bernardo de El Alquián, San Fernando, Nueva Almería, Salle Chocillas y Almería Colegio Internacional, que han cantado, bailado y saltado con las canciones dirigidas por Juan Rafael Muñoz. El concejal de Deportes, Diego Cruz, les ha dado la bienvenida explicando a los más pequeños que “por el escenario del Auditorio pasan durante todo el año muchas estrellas de la música, del teatro, de la danza, del baile, del flamenco, del cine… Pero cuando más me gusta verlo lleno es cuando vosotros, los más pequeños de la casa, estáis aquí para compartir cultura y solidaridad”. Diego Cruz ha recordado a los escolares que “hoy se celebra el Día Mundial de la Convivencia en Paz y queremos poner en valor la necesidad de reivindicar el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 16: “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”, que en estos momentos es tan importante reivindicar”. Y ha concluido confesando que “hablo en mi nombre y en el del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, cuando os aseguro que hoy es uno de esos días en los que más me complace ver el Auditorio repleto de ilusión y ganas, haciendo de la Cultura, de la música en este caso, una excelente actividad para los estudiantes”. El profesor Juan Rafael Muñoz, junto con su banda de música y coro formado por estudiantes de la UAL, han hecho las delicitas de los más pequeños, que han disfrutado y aprendido con canciones y coreografías basadas en cuentos infantiles y temas conocidos. El acto estuvo presentado por Antonio Navas, del Área de Voluntariado de ‘Ayudemos a un niño’. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.