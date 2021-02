El alcalde de Huércal de Almería exige a la Mancomunidad no cobrar el agua a establecimientos cerrados

miércoles 03 de febrero de 2021 , 16:09h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Ismael Torres ya lo solicitó sin éxito el pasado año debido a los votos en contra de todos los representantes del PSOE





El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, registró en pleno estado de alarma y confinamiento estricto de la pasada primavera, concretamente en marzo de 2020 una solicitud formal a la presidencia de la Mancomunidad del Bajo Andarax, con la socialista Ángeles Castillo al frente. En ella, pedía la adopción de medidas urgentes para paliar los efectos devastadores ocasionados por la crisis sanitaria de la COVID-19.



La respuesta fue negativa desde la presidencia de la Mancomunidad: votaron en contra los cuatros alcaldes socialistas de Pechina, Viator, Rioja y Santa Fe, además de los representantes del partido socialista de Huércal de Almería, Benahadux y Gádor y por supuesto la presidenta, Ángeles Castillo, por lo que, en resumen, la propuesta de ayudar económicamente puesta sobre la mesa por Ismael Torres no prosperó por los votos del PSOE.



En las actuales circunstancias, en las que miles de establecimientos de actividad no esencial se han visto obligados a cerrar sus puertas, Torres vuelve a exigir acudir en auxilio de estos comerciantes y autónomos, solicitando de nuevo la aportación de la Mancomunidad en forma de no cobrar el recibo del agua a los comercios que están cerrados.



“La mejor forma de ayudar desde la Mancomunidad a los comercios que han dejado de facturar porque se han visto obligados a cerrar es no cobrarles el recibo del agua. Se trata de empatía, de solidaridad, de demostrar en las situaciones realmente comprometidas que estamos para ayudar, que estamos al lado de nuestros vecinos. Espero que no se atrevan a dar otro vergonzoso ‘no’ por respuesta. Y si es así, que los vecinos tengan muy claro quién se está negando a ayudarles”, ha recordado Torres.



Este cierre obligado viene a mermar aún más la ya maltrecha economía de muchos de estos comercios tras un fatigoso año de aperturas intermitentes y limitaciones horarias y de aforo imposibles de sortear con éxito, que están causando el agravamiento de la situación económica de autónomos y pequeñas empresas.



Torres considera necesario insistir en adoptar las medidas necesarias para contribuir al alivio de la situación de estos vecinos. “No voy a cesar en el empeño de salir en auxilio de nuestros vecinos comerciantes y autónomos. No me rindo, esperan de las entidades una respuesta a la altura de las circunstancias y no voy a cejar en el empeño. Si la Mancomunidad vuelve a desoír estas peticiones, demuestra una vez más que no le importa el sufrimiento de quien más necesita ayuda”.



“En los presupuestos aprobados el pasado año no hubo ni rastro de cualquier tipo de acción de emergencia, ayudas o medidas especiales para intentar socorrer a tantos vecinos que necesitan apoyo para hacer frente a una situación que está destruyendo la economía del país, con unas dimensiones sin precedentes”, comenta el alcalde de Huércal de Almería.



Torres ha añadido que espera mucho más que una medida “sin músculo, como la que anunciaron el pasado año y que no repercutía en el bolsillo de los vecinos: una rebaja a los ayuntamientos, que no necesitábamos, mientras seguían pasando el recibo del agua a todos los comercios cerrados. Es una situación vergonzosa que no puede repetirse”.