Capital El alcalde destaca el “enorme potencial” que tiene el Aeropuerto de Almería jueves 01 de julio de 2021 , 15:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha recibido al nuevo director del aeropuerto, Ignacio Tejero, al que ha emplazado a seguir trabajando juntos de cara a ampliar destinos y frecuencias de vuelos



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado el “enorme potencial” del Aeropuerto de Almería como activo para el desarrollo económico de la capital y también de la provincia. Así lo ha puesto de manifiesto en el marco de la reunión mantenida en alcaldía con el nuevo director del aeropuerto, Ignacio Tejero Rioseras, en la que han repasado la situación actual de los vuelos, la previsión estimada de frecuencias de cara al verano y en la que han mostrado el interés mutuo por retomar las conexiones aéreas con otros puntos de España a la par que reforzar lazos con operadores turísticos internacionales.



El aeropuerto de Almería está muy por debajo de las frecuencias de vuelos que tenía en 2019 antes de la pandemia por COVID. Las compañías aéreas han reducido flotas, mientras que los operadores turísticos internacionales trabajan para retomar los proyectos anteriores al confinamiento, dos cuestiones en las que quieren trabajar, de forma conjunta, tanto Ayuntamiento como Aeropuerto.



Acompañado por el concejal delegado de Promoción de la ciudad, Carlos Sánchez, el regidor ha insistido en la importancia que tiene el Aeropuerto de Almería de cara a reforzar el impulso económico de la ciudad como destino turístico, además de como punto de desarrollo e innovación agrícola y empresarial.



Tanto Fernández-Pacheco como Tejero han coincidido en lo positivo que es seguir colaborando entre las dos entidades con el firme propósito de posicionar en el ámbito nacional e internacional el aeropuerto almeriense. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.