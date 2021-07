Capital Ampliar El Ayuntamiento pone a punto 144 fuentes bebedero de la ciudad jueves 01 de julio de 2021 , 15:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala delegada de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, explica que se han renovado las fuentes del Paseo Marítimo y del Paseo de Ribera y próximamente se mejorarán las del Recinto ferial



El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Servicios Municipales, está inmerso en un plan de puesta a punto de 144 fuentes bebedero repartidas en la ciudad, al tiempo que continúa con el Plan de Mejora de las Fuentes Ornamentales en el Parque Nicolás Salmerón. Así lo ha apuntado la concejala delegada del área, Sacramento Sánchez, que señala cómo, con una inversión que alcanza los 6.000 euros, se han renovado o sustituido las fuentes que para beber están ubicadas en el Paseo Marítimo y también en el Paseo de Ribera y que se encontraban estropeadas o en mal estado.



De cara al verano, el Área de Servicios Municipales quiere repasar todas las fuentes bebedero repartidas por el término municipal y, si bien sólo se actuará en las que lo necesiten, todas serán revisadas. Por lo pronto, se ha empezado por aquellas que concentran un mayor numero de usuarios de las mismas, como las situadas en la zona del Paseo Marítimo (listas todas a falta de dos) y del Paseo de Ribera y la idea es mejorarlas todas de cara a que estén funcionando sin problemas cuanto antes.



Después de poner a punto las fuentes del frente litoral, y de terminar con las que hay en el Parque Nicolás Salmerón, está previsto que la empresa concesionaria del funcionamiento de las fuentes, ACISA, acometa la mejora de las que se encuentran repartidas por el recinto ferial, insiste Sánchez, quien apela, una vez más, al “civismo y la responsabilidad para que lo que es un bien de todos podamos disfrutarlo el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones”.



También en las ornamentales

La mejora de estas fuentes llega acompasada por las reformas que se están desarrollando en las fuentes ornamentales del Parque Nicolás Salmerón. Enmarcadas en el Plan de Mejora de Fuentes Ornamentales, las obras de recuperación arquitectónica y mejora de la mecánica de las cinco fuentes del parque empezaron a principios de mes y ya se han culminado en el caso de la fuente de los peces, primera en la que se iniciaron las actuaciones.



El Plan, dotado con una inversión de casi 180.000 euros para las cinco fuentes del parque BIC de Almería, está siendo desarrollado por la empresa concesionaria del mantenimiento de fuentes, ACISA y, si bien ha comenzado por el Parque Nicolás Salmerón, quiere llegar a las 103 fuentes ornamentales repartidas por todo el término municipal.



Se trata de un plan que pasa por recuperar valores arquitectónicos, visuales y de mejora de la mecánica de cada una de las fuentes para dotarles también de un mayor atractivo para vecinos y visitantes.



La concejala, que detallaba recientemente cómo las cinco primeras intervenciones en las fuentes serán en el Parque Nicolás Salmerón, insiste en que el calendario de actuaciones se va a prolongar hasta el mes de septiembre.



Por lo pronto, se ha mejorado la Fuente de Los Peces, de Jesús de Perceval, se ha comenzado con la Fuente de Los Hombres del Mar o más conocida como Fuente de La Marina, y con la Fuente de Los Delfines. Las otras dos fuentes más sencillas ubicadas en el parque a la altura de la calle Poniente, una, y frente a la Puerta de Socorro, la segunda, serán las siguientes.



Y después del Parque, las reformas se irán sucediendo, de forma independiente al habitual programa de mantenimiento del total de fuentes ornamentales de Almería. No obstante, y a la espera de un calendario formalizado entre Ayuntamiento y ACISA, lo más probable es que las obras continúen en las fuentes de La Rambla o las que hay frente al Paseo Marítimo (junto al Auditorio Municipal Maestro Padilla).

