Capital El alcalde destaca en el Club de Marketing “la gran capacidad” de los almerienses para sobreponerse a las dificultades jueves 18 de marzo de 2021 , 19:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha participado este jueves en una mesa de debate en el foro ‘Sobrevivir a la pandemia. Retos para el futuro de Almería’ junto a otros representantes institucionales





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado este jueves en el foro ‘Sobrevivir a la pandemia. Retos para el futuro de Almería’ organizado por el Club de Marketing Almería en el Teatro Apolo de la ciudad. En él, el primer edil ha destacado de los almerienses “la gran capacidad de sobreponerse a las dificultades” y de “convertir las crisis en oportunidades”.



Lo ha hecho en la mesa ‘Las claves institucionales’, debate que ha compartido con otros representantes institucionales como el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; y la delegada de la Junta, Maribel Sánchez.



Fernández-Pacheco ha resaltado la fortaleza de “dos pilares de la economía almeriense como son la agricultura y la piedra natural”, que están “aguantando y resistiendo” la crisis del COVID, al tiempo que se ha acordado de otros como el de la hostelería y el turismo que “están viviendo una auténtica pesadilla”. Es por ello, que ha puesto en valor la reacción de las administraciones almerienses al poner en marcha programas de “ayudas directas”, para “ayudar a los que peor lo están pasando”.



También han abordado los retos a los que se enfrenta Almería para dejar la situación actual y afrontar el futuro con éxito, a lo que Fernández-Pacheco ha reiterado que “los dos únicos objetivos que tenemos las administraciones en estos momentos son salvar vidas y conservar y promover empleos”. “Y para ello -ha continuado- es muy importante saber detectar las características de los negocios y empresas que han gestionado esta crisis con más éxito, descubrir las nuevas oportunidades de negocio que ha generado la pandemia y que las administraciones y foros como estén ayuden a pensar y generar estrategias para adaptarse y evitar que haya almerienses que se quedan atrás”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.