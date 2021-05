Capital El alcalde destaca la labor de la Asociación de Donantes de Vida viernes 28 de mayo de 2021 , 17:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco mantiene un encuentro con José Nemesio Pascual y Paqui Martínez, presidente y vicepresidenta de Donantes de Vida, que organizará la asamblea anual el próximo mes de noviembre



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado “el mimo” con el que la Asociación de Donantes de Vida cuida a quienes en Almería donan generosamente sangre, plasma y órganos. Así lo ha manifestado durante el encuentro que ha mantenido con el presidente de la Asociación de Donantes de Vida, José Nemesio Pascual, y la vicepresidenta de la entidad, Paqui Martínez, que han informado del cambio de fecha de la asamblea anual de donantes, de abril al próximo mes de noviembre.



Una asamblea que reunirá en la capital a los grandes donantes de sangre y plasma de la provincia de Almería. Unos donantes, ha subrayado Pascual, que “han seguido donando en un año tan difícil como ha sido el 2020”. De hecho, han sido muchos los que para combatir el COVID, han donado plasma, ha explicado. Cuidar a los donantes y trabajar por todos ellos es el objetivo de una asociación que nacía en 1972 y que recientemente ha cambiado de nombre, explica Paqui Martínez, que suma 25 años en la asociación.



Por lo pronto, en la próxima asamblea (el año pasado fue imposible celebrarla) se darán cita quienes sumen 50 y 75 donaciones de sangre y plasma, además de todos aquellos que sean reconocidos por el Centro de Transfusión Sanguínea del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, con el que la asociación trabaja de forma estrecha. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.