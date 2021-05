Queremos al Almería en Primera

domingo 30 de mayo de 2021 , 05:00h

Nadie dijo que sería fácil. Tampoco nadie, a lo largo del incierto recorrido de estas 42 jornadas, tuvo claro que el ascenso a Primera División sería coser y cantar para el Almería. Pero lo cierto es que esta noche, cuando termine el partido contra el Sporting de Gijón, sabremos cuándo y contra quién vamos a disputar los partidos más importantes de toda esta larga y dura temporada en el exigente play-off por el ascenso. El sueño, ahora de verdad, está más cerca que nunca. Y es que estamos ante una aspiración que no sólo responde al proyecto deportivo del club presidido por mi querido amigo Turki Al-Sheikh, sino que es una gran oportunidad para seguir haciendo ciudad gracias al deporte y hacer del entusiasmo y la pasión por los colores rojiblancos un elemento más de proyección, empleo y futuro. Por eso, lo que toca ahora es animar, confiar y creer. Afición y club estaremos unidos en torno a un objetivo tan importante como es devolver al Almería al primer plano de la Liga española, que es sin duda una de las más importantes de todo el mundo. Tener a nuestra ciudad en ese sensacional escaparate aportará, y ya lo sabemos por experiencia, una proyección mundial para Almería como ciudad abierta al turismo y al emprendimiento. Y eso es algo positivo para todos. No es tiempo para hacer reproches o lamentaciones deportivas, porque seguro que, pase lo que pase, habrá ocasión de someter esta temporada a un necesario juicio crítico del que se podrán extraer conclusiones positivas para el futuro y evitar repetir errores. Pero eso vendrá luego. Ahora toca apoyar al Almería y ayudar al equipo para que sienta que tras cada pase, tras cada parada y tras cada remate, hay una ciudad vibrando para volver a Primera, que es tanto como volver a recibir la atención mediática de millones de seguidores y fans repartidos por todo el planeta, además de contar con el factor de dinamización social y económica que suponen los partidos de esa categoría en cuanto a desplazamientos, alojamientos, comercio y hostelería. Yo ya estoy preparado. Y tengo muy claro que animaré hasta el final al Almería, a mis colores y a mis jugadores, sean quienes sean y hagan lo que hagan. Estos partidos no los va a jugar un equipo; los va a jugar una ciudad entera. ¡Vamos, Almería!