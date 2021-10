Capital El alcalde dicta un Bando en el que anima a poner la bandera de España el 12-O lunes 11 de octubre de 2021 , 18:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento ya ha ‘vestido’ de rojo y amarillo las fachadas de la Casa Consistorial y el edificio de Alcaldía, así como plazas y jardines



La ciudad de Almería ya luce la Bandera de España para celebrar el 12 de Octubre, Día de la Fiesta Nacional. El Ayuntamiento ya ha ‘vestido’ de rojo y amarillo las fachadas de la Casa Consistorial, en la Plaza Vieja, y el edificio de Alcaldía, así como ha decorado con crisantemos de estos colores las plazas y jardines de la ciudad.



Hoy lunes, el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha emitido un Bando Municipal en el que anima a los almerienses a sumarse a la celebración “para conmemorar la unión de los españoles en torno a los símbolos e instituciones de nuestro país, y a los estrechos lazos que nos vinculan a una historia, una cultura y una lengua común a todos”.



Fernáncez-Pacheco anima a los almerienses “a hacer visibles estos sentimientos engalanando ventanas, balcones y escaparates con la Bandera de España, contribuyendo así a rendir homenaje al emblema que a todos nos representa y por el que tantos han dado la vida a lo largo de nuestra historia”.



“Ese gesto” -continúa- “acrecentará el respeto por nuestros emblemas nacionales y reforzará las claves que han forjado a España como una Nación soberana, democrática, plural e indivisible”.





Jardines y fuentes

En este sentido, el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, ha dibujado con crisantemos y margaritas rojos y amarillos un total de cuatro banderas de España en distintos espacios de la capital, dando un colorido especial a las plazas Marqués de Heredia, Plaza de España de Ciudad Jardín, rotonda de Pescadería y Plaza Emilio Pérez (Circular).



Además, desde el Área de Servicios Municipales han previsto la iluminación con los colores de la enseña nacional de varias fuentes de la ciudad, entre ellas, las de la calle Santiago, en Nueva Andalucía, y la del Parque de las Familias.

