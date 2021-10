Ainhoa Rodríguez imparte un curso de ‘Filming Almería’ en el ciclo ‘Mi ópera prima’

lunes 11 de octubre de 2021 , 18:34h

La directora y productora de ‘Destello Bravío’ comparte su experiencia con alumnos que participaron en esta acción formativa impulsada por la Diputación en colaboración con ‘32 Historias Producciones’.





El Área de Cultura y Cine de la Diputación continúa con su apuesta por la formación de los profesionales del audiovisual almeriense. Se ha celebrado el curso ‘Mi ópera prima: Destello Bravío’ impartido por Ainhoa Rodríguez, directora, productora y guionista. Esta actividad se enmarca en las acciones formativas que configuran el Plan de Formación del Audiovisual Almeriense 2021 que ha puesto en marcha la Oficina Provincial de Cine ‘Filming Almería’ de la Diputación.



Este Plan es el resultado de la colaboración entre el Área de Cultura y Cine, la Asociación de Técnicos y Empresas del Sector Audiovisual de Almería (TESA) y 32 Historias Producciones. Su objetivo principal es mejorar la capacitación de los profesionales almerienses de este sector, que representa un eje estratégico fundamental para la creación de riqueza y empleo, así como para la divulgación del destino ‘Costa de Almería’. Junto a Ainhoa Rodríguez estuvo también Francisco Conde de 32 Historias Producciones. Al curso asistieron 17 alumnos. Este curso, organizado en colaboración con 32 Historias Producciones, está integrado en un ciclo formativo dedicado a cineastas españoles noveles.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha destacado la excelente acogida que está teniendo esta propuesta formativa, un hecho que, como ha apuntado, “pone de relieve la necesidad de un programa de formación de estas características que mejore la cualificación y las perspectivas de trabajo de nuestros creadores, que cada vez tienen un papel más importante en la industria audiovisual”.



La iniciativa ha intentado abrir espacios en los que las nuevas voces que irrumpen, cada vez con más fuerza y solvencia, en el panorama cinematográfico nacional puedan ser escuchadas para que sus reflexiones y su forma de abordar el relato de las nuevas realidades sean conocidas y compartidas por el conjunto de los profesionales del sector audiovisual. En este curso se analizó con la directora y productora Ainhoa Rodríguez, desde parámetros profesionales, su evolución en la industria audiovisual.



Ainhoa Rodríguez es directora de cine, productora y guionista. Su primer largometraje ‘Destello bravío’ (2021) se ha estrenado en la Sección Oficial Tiger Competition de la 50ª Edición del prestigioso Festival Internacional de Cine de Róterdam – IFFR -, con gran repercusión de público y crítica. Es doctora en Teoría y Análisis Cinematográfico por la Universidad Complutense de Madrid; posee el DEA en el área de conocimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad.



También es licenciada en Comunicación Audiovisual (UCM) y diplomada en Dirección de Cine y Realización de TV (TAI). Acaba de ganar el premio a mejor dirección en el Festival Internacional de Cine de Vilnius|Kino Pavasaris por ‘Destello bravío’, que forma parte de la selección del 50º Aniversario del New Directors New Films organizado por el MoMA y el Film at Lincoln Center. La revista Variety la ha destacado como una de los diez cineastas emergentes Spanish Talents on the Rise. Sus películas de corta duración han ganado numerosos premios por todo el mundo.