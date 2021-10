Almería Franco Nero: “Espero que en los próximos años pueda volver a rodar un wéstern en Tabernas” lunes 11 de octubre de 2021 , 18:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El actor italiano ha recordado la etapa que vivió en la provincia hace más de cincuenta años durante el rodaje de cinco de sus películas “El cine nunca terminará mientras algunos sigamos soñando”, ha dicho hoy Franco Nero tras recibir el premio ‘Tabernas de Cine’ de la undécima edición de Almería Western Film Festival. El actor italiano ha recordado la etapa que vivió hace más de cincuenta años durante el rodaje de cinco de sus películas en el Desierto de Tabernas. “Este es un sitio fabuloso, tengo muy buenos recuerdos y espero que en los próximos años pueda volver a rodar un wéstern aquí, en Tabernas. Para mi es una gran sorpresa recibir este premio, gracias a todos, sois fantásticos, estoy muy contento de volver, tenía muchos recuerdos y ahora he comprobado que todo sigue igual, la luz y esta gente humilde y cercana con los que prefiero estar”, ha manifestado Nero. El alcalde de Tabernas, José Díaz y el gerente de poblado Fort Bravo Texas Hollywood, Rafael Molina entregaron el premio en un acto que se desarrolló en la horca y que estuvo conducido por el presentador Luis Larrodera, miembro del Jurado de esta edición del festival. Además, han estado presentes el delegado de Turismo, Vicente García Egea y el diputado de Cultura y Cine de la Diputación de Almería, Manuel Guzmán. Franco Clemente Giuseppe Sparanero, Franco Nero (Parma, 1941), comenzó en la interpretación en 1962 pero fue su papel como pistolero en ‘Django’ (Sergio Corbucci, 1966) el que le lanzó a la fama internacionalmente. Durante su trayectoria cinematográfica pasó por Tabernas en los filmes ‘Adiós, Texas’ (Ferdinando Baldi, 1966), ‘El hombre, el orgullo y la venganza’ (Luigi Bazzoni, 1967), ‘Salario para matar’ (Sergio Corbucci, 1968), ‘Los compañeros’ (Sergio Corbucci, 1970) y ‘Los locos del oro negro’ (Enzo G. Castellari, 1975). Nero presento anoche en Tabernas el documental de Sección Panorama ‘Django & Django’ (Luca Rea, 2021), filme sobre la figura del director Sergio Corbucci. En honor al director italiano se ha proyectado ‘Los compañeros’, una de las películas que forman parte de la Sección Retrospectiva de AWFF 2021. En ediciones anteriores, Almería Western Film Festival ha otorgado el premio ‘Tabernas de Cine’ a actores y directores como Sara Montiel, Mónica Randall, Enzo G. Castellari, Sancho Gracia, Terence Hill, Alberto Dell’Acqua, George Martin, Sal Borgese, Claudia Cardinale, Alex Cox y Ángel del Pozo. Todos los premiados cuentan con una silla en el Paseo de Cine de Tabernas para mantener vivo en el recuerdo a estas figuras del cine wéstern. El propio Nero descubrió rodeado de sus fans su lugar en esta avenida principal el pasado sábado. La 11ª edición de Almería Western Film Festival se celebrará del 8 al 11 de octubre de 2021 en Tabernas y en los poblados del oeste Oasys MiniHollywood y Fort Bravo Texas Hollywood. El Festival mantiene su estructura con las secciones oficiales de largometrajes, cortometrajes y prácticas de escuela. Además, de las actividades paralelas como la presentación de obras literarias, teatro y música, iniciativas que se adaptarán a la normativa anticovid vigente en ese momento. AWFF, promovido por el Ayuntamiento de Tabernas cuenta con la colaboración de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Diputación de Almería. En esta edición Centro Comercial Torrecárdenas, Senator Hotel & Resorts y Cajamar son los patrocinadores plata. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

