El alcalde está convencido de que “la diversidad enriquece el proyecto común que es Almería”

Ramón Fernández-Pacheco ha inaugurado el V Foro Municipal por la Paz y los Derechos Humanos que, organizado por la Asociación Latino Almeriense, se centra en el impacto de la COVID sobre las sociedades



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, se ha mostrado convencido de que “la diversidad es la revolución del siglo XXI” y de que la ciudad se ha visto enriquecida por toda aquella gente llegada desde distintos puntos del mundo que hacen posible el proyecto común y compartido que es Almería”. Así lo ha dicho en la inauguración del V Foro Municipal por la Paz y los Derechos Humanos que, de la mano de la Asociación Latino Almeriense, se celebra en la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA), bajo el título ‘COVID 19, el impacto de la pandemia. El reto que la humanidad jamás había vivido’.



Fernández-Pacheco ha felicitado a la Asociación Latino Almeriense que preside Yaddy González por volver a aglutinar, un año más, a toda la sociedad almeriense en torno a “un proyecto bonito, deseable y necesario” como es este foro en el que se aborda, de la mano de profesionales sanitarios y socioeconómicos, el impacto de la pandemia en las sociedades y de cómo la COVID 19 ha afectado por igual a todos, independientemente de su origen, estatus social, raza o condición, pero, sí que sus consecuencias no han sido las mismas para todos.



Este foro, al que se ha invitado como público a los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato del centro educativo Stella Maris (Jesuitinas), se ha consolidado a lo largo de estos años en todo un “referente” en el calendario social e institucional de Almería, ha señalado el regidor, que valora cómo este encuentro y debate se caracteriza por “aglutinar a diferentes colectivos y reflejar lo que es Almería hoy, una ciudad diversa, tolerante, abierta, en la que personas venidas de diferentes continentes son capaces de construir un proyecto común del que todos disfrutan”. Un foro que, por encima de todo, se centra en la actualidad, ha subrayado el alcalde, que considera un “acierto que el debate se centre en el COVID 19 y en la forma en la que los diferentes gobiernos, diferentes administraciones y diferentes sociedades se han enfrentado a esta pandemia”.





Debate sobre pasado y futuro

Un debate que “aborda también el futuro que depara a las sociedades, porque todas esas medidas implantadas para controlar el virus han supuesto también una restricción evidente a parte de los derechos humanos”, han señalado participantes del mismo.



Almería se convierte un año más en la capital mundial de la paz, ha asegurado Yaddy González en la presentación del V Foro Municipal de la Paz y los Derechos Humanos, donde ha puesto de relieve “la importancia de seguir dialogando sobre la necesidad de un mundo en el que se respeten los derechos humanos como baluarte de construcción de una sociedad más justa, democrática y transformadora”.



"Debemos dar a la gente esperanza", ha insistido González, que aboga por transformar esa esperanza "en acciones concretas que tengan repercusiones reales en la vida de la gente". Unas acciones que salen del debate como el que este viernes se ha centrado en la EMMA de la mano de, entre otros, el pediatra y experto en vacunas, Francisco Giménez, el médico epidemiólogo llegado desde Washington, Richard Berman, o los diferentes sanitarios que intervienen en la mesa redonda sobre 'COVID 19, una derrota o una victoria de la humanidad".

