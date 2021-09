Almería Ampliar La Noche Europea de los Investigadores saca la ciencia a la calle viernes 24 de septiembre de 2021 , 21:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Rambla y el Patio de Los Naranjos de la Delegación del Gobierno de la Junta muestran los trabajos de los investigadores de la Universidad, respetando en todo momento las medidas de seguridad sanitarias





Manteniendo todas las medidas de seguridad sanitarias, pero respondiendo de forma admirable a la llamada de la Ciencia, con cientos de personas participando. Así ha vivido Almería la Noche Europea de los Investigadores, el mayor evento de divulgación científica del mundo que se celebra de forma simultánea en 371 ciudades de 30 países, con la implicación directa de 18.000 investigadores.



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha realizado una valoración muy positiva del regreso de la Noche de los Investigadores al corazón de la ciudad, “porque es un paso más hacia la recuperación de nuestra actividad normal y porque, pese a que el año pasado se celebró de manera virtual, esta iniciativa sigue creciendo y despertando el interés de los almerienses y también de los investigadores y las personas que tanto trabajan por la innovación y el desarrollo desde la ciencia y el conocimiento, cosechando un índice de participación de casi 600 profesionales, al mismo nivel que la última edición presencial, lo que nos hace ser una de las ciudades de Andalucía con mayor índice de participación y también una de las más destacadas de entre las casi 400 en las que se desarrolla este evento”.



El primer edil ha destacado que “Almería puede y debe estar orgullosa de su Universidad, que acercamos a la ciudad con esta iniciativa a la ciudad que desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando y potenciando”.

La UAL, líder

El rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, ha destacado en su inauguración la vuelta a la presencialidad de esta actividad que la UAL lidera cada año tanto en número de visitantes como de investigadores y de actividades. "Haber recuperado la presencialidad de esta Noche de los Investigadores es la mejor de las noticias que se podía esperar porque la investigación que realizan nuestros científicos es importante que salga a la calle y que los ciudadanos se encuentren en primera persona con la Ciencia. No obstante, en esta edición contamos con una distribución diferente de las distintas mesas expositivas de nuestros investigadores para preservar la seguridad frente a la Covid y además, con un punto de vacunación que facilitará a cualquier almeriense que así lo necesite se vacune en este evento".



Además, ha señalado que "lo más importante es que la Universidad de Almería, una vez más, ha contribuido a que éste sea el mayor evento de divulgación científica del continente con la participación de más de 500 investigadores y 115 actividades, siendo líder nuestra universidad por estos dos motivos. También quiero aprovechar para agradecer a los almerienses su respuesta siempre que se ha organizado la Noche de los Investigadores y a las administraciones su colaboración para que un año más Almería sea referente en este evento".



La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha felicitado a la UAL especialmente y al resto de entidades que organizan esta nueva edición de la Noche Europa de los Investigadores que se desarrolla en la capital y simultáneamente en más de 370 ciudades europeas. Ha señalado que “un año más el Patio de los naranjos de la Delegación del Gobierno de la Junta es una de las sedes donde se desarrollarán actividades fruto de la coordinación existente entre instituciones, en este caso con la Universidad”.

Punto de vacunación

Además, ha destacado que en esta edición uno de los stands ubicados en el Mirador de la Rambla es un punto de vacunación del Distrito Sanitario Almería donde 8 profesionales además de administrar la vacuna frente al Covid-19 explican cómo funcionan las llamadas PDIA, Pruebas Diagnósticas de Infección Activa, entre las que se encuentran los test de antígenos o PCR.



Por su parte, el delegado de Empleo y Transformación Económica, Emilio Ortiz, ha puesto en valor que “en Andalucía se hace ciencia de mucha calidad, con casi 25.000 personas dedicadas a la I+D+i. La Junta está muy comprometida con el impulso de la investigación y de la cultura científica, que nos permite comprender el mundo que nos rodea. Por ello es necesario promover este tipo de iniciativas en las que la investigación sale a la calle”. Además, ha añadido que “desde el inicio de esta legislatura hemos inyectado al sistema andaluz del conocimiento casi 310 millones de euros y seguiremos en esa línea, porque reforzar la I+D+i andaluza es una apuesta estratégica para la transformación de Andalucía, para su avance y desarrollo”.



Antonio Rubio, en representación de Cajamar, ha coincidido en subrayar que “actividades como la Noche de los Investigadores son fundamentales para animar y atraer talento hacia el mundo de la ciencia y el conocimiento”, y ha recordado que en Almería “el sector agroalimentario está abordando cambios de gran calado para cubrir las necesidades y tendencias cambiantes de los consumidores, siendo la investigación y la innovación herramientas esenciales para el desarrollo de una alimentación saludable”. En este sentido, ha apuntado que “el futuro de nuestra provincia debe sustentarse en un modelo de desarrollo sostenible basado en la innovación, la eficiencia y la rentabilidad como elementos diferenciadores, y esto no se conseguirá solo con inversión económica, sino también con inversión en investigación, innovación, formación y transferencia de conocimiento”.



La Rambla ha acogido 60 actividades que iban desde un taller de especies exóticas invasoras en Almería a otro de tecnología 'weareble' aplicada a la actividad física y deportiva; la presencia de radioactividad natural en aguas de consumo humano; el uso de energías solares para la regeneración y reutilización de aguas residuales; dieta, microbiótica y salud; experimentos para hacer en casa o una actividad para conocer el proyecto Utica de Túnez sobre excavaciones arqueológicas.



En la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía se han instalado tres actividades: 'Automática, robótica y mecatrónica para todos', 'Tratamientos solares de agua' y 'Tecnologías informáticas al servicio de la sociedad 2021'.



Además, se celebraron 8 de actividades virtuales con diversas temáticas como ortografía, la extinción de gacelas africanas, biocostras, polinización, las aplicaciones de las microalgas o la adquisición de medio por observación.



En total han sido unas 115 actividades en la que han participarán unos 500 investigadores en la Noche y 50 investigadores en actividades previas (34), en una edición, la décima, que ha estado dedicada al Pacto Verde Europeo (EU Green Deal). Además se instaló con éxito, un punto de vacunación contra el COVID-19.



La organización ha destacado la gran respuesta de los almerienses y su implicación respetando todas las medidas de seguridad sanitarias obligatorias para participar: el uso obligatorio de mascarilla y el uso de gel hidroalcohólico, además de una mayor separación entre los stands y la colaboración de 30 voluntarios para controlar el aforo en los mismos.



La Noche Europea de los Investigadores, forma parte de un proyecto europeo de divulgación científica del programa Horizonte 2020, que es coordinado en las ocho capitales andaluzas por la Fundación Descubre. Participan 9 universidades públicas andaluzas, el CSIC y el Real Jardín Botánico de Córdoba. Cuenta con la participación de la Plataforma Solar de Almería (PSA), Estación Experimental de Zonas Áridas (EZZA), Ciencia Divertida, Almería ConCiencia, Biobanco de Almería y Asociación Española contra el Cáncer.



Además, este evento cuenta con el apoyo y la financiación de la Comisión Europea, FECYT, la entidad financiera CAJAMAR, el Ayuntamiento de Almería y la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. El evento en Almería cuenta, entre los patrocinadores, con los medios de comunicación Onda Cero, Europa FM, La Voz de Almería, La Ser, Diario de Almería, Ideal, Interalmería TV y RTVA Almería.

