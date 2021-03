Capital El alcalde felicita a Diputación por el Servicio de Limpieza Viaria Rural martes 30 de marzo de 2021 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco participa junto a 9 alcaldes con zonas invernadas en la segunda reunión convocada por la Institución provincial para, junto a Hortyfruta, avanzar en un plan “pionero” para las vías rurales





El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha felicitado a la Diputación de Almería por la creación del Servicio Provincial de Limpieza Viaria Rural, que permitirá a los municipios con producción agrícola bajo plástico ofrecer “la mejor imagen posible del campo almeriense”. Una imagen de limpieza “acorde a la alta calidad del producto por el que ya se conoce a Almería en España y fuera de nuestras fronteras”, ha recalcado.



Acompañado por el concejal delegado del Área de Agricultura, Juan José Segura, Fernández-Pacheco ha participado con los representantes municipales de Roquetas de Mar, El Ejido, Níjar, Vícar, Adra, Berja, Dalías, La Mojonera y Balanegra en la segunda reunión que la Diputación convoca para avanzar en un Servicio de Higiene Rural para la Identificación y Mantenimiento de los viales prioritarios en las comarcas de Poniente, Níjar y Almería. Un servicio que incluiría la limpieza de 553 viales; es decir, de 1.006 kilómetros de caminos rurales, con un coste-inversión anual de 1,8 millones de euros, de los que la Diputación aportaría el 40%.



Se trata de un servicio, ha explicado el presidente de la institución provincial, Javier Aureliano García, que incluye vigilancia y control de los caminos rurales, recogida de residuos en los viales, limpieza y desbroce de cunetas y limpieza en puntos críticos con acumulación de residuos plásticos en las vías. Un servicio que, apunta Fernández-Pacheco, viene a dar cumplimiento a una necesidad de los municipios y que realizaría la Diputación una vez los ayuntamientos delegaran en la Institución las competencias de la limpieza y también las sancionadoras.





131 kilómetros en la capital

El objetivo de este plan, calificado de “pionero” e “histórico”, es conseguir la imagen de un campo limpio a través de un Servicio Provincial en el que se trabaje de forma conjunta entre Diputación, ayuntamientos y Hortyfruta. Para ello, el presidente, ha expuesto a los representantes municipales los resultados de un estudio encargado por la Institución para conocer la situación del campo almeriense en materia de limpieza y que ha inventariado los viales prioritarios de la actividad hortofrutícola intensiva.



En Almería, concretamente, el servicio “vendrá a solventar un problema que, muchas veces, trasciende el ámbito territorial de un único municipio”, ha señalado el acalde de la capital, que ha conocido cómo este Servicio propuesto por Diputación para los próximos cinco años, ofrecerá la limpieza en un total de 131,31 kilómetros de caminos rurales en el término municipal de Almería.



El presidente de Diputación ha incidido, por último, en la importancia de esta iniciativa, dado que “la agricultura es carta de presentación para distribuidores y comercializadores de todo el continente. Es fundamental limpiar el entorno de las explotaciones agrícolas para mejorar la competitividad y proyectar la imagen de un campo limpio exportador de salud”, ha concluido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.