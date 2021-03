Capital El alcalde visita las hermandades del Martes Santo martes 30 de marzo de 2021 , 16:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Amor, Perdón y Coronación



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado a las tres hermandades que hoy, Martes Santos, hubiesen procesionado por las calles de Almería de no ser por el COVID: Amor, Perdón y, en el barrio de Los Molinos, Coronación.



Acompañado por el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, y el diputado provincial de Cultura, Manuel Guzmán, ha depositado tres ramos de flores ante las imágenes titulares de las tres hermandades y lo ha hecho en nombre de la ciudad de Almería.



El regidor ha tenido, además, la oportunidad de saludar personalmente a los hermanos mayores de las tres hermandades: Lola Mingorance, del Amor; José Alberto Cobo, del Perdón; y Estefanía Cano, de Coronación. Con ellos ha compartido la ilusión y la esperanza de que el próximo Martes Santo las imágenes vuelvan a las calles de la capital. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.