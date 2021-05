Capital El alcalde felicita a los 24 nuevos funcionarios municipales viernes 14 de mayo de 2021 , 19:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco ha destacado “el esfuerzo” para llegar hasta aquí y ha señalado que “el Ayuntamiento es grande porque cuenta con personas con vosotros, trabajando por Almería y sus vecinos”



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha felicitado a los 24 nuevos funcionarios que este viernes han tomado posesión de su nuevo cargo para “prestar el mejor servicio posible a los más de 200.000 vecinos que tiene Almería”. En el Salón de Plenos, el primer edil ha agradecido a las nuevas incorporaciones su “esfuerzo” y su “vocación de servicio”.



Acompañado por la concejala de Presidencia, María Vázquez, y la de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, y otros miembros de la Corporación municipal, el alcalde ha señalado que “el Ayuntamiento es grande porque cuenta con gente como vosotros trabajando por Almería” y les ha animado a seguir manteniendo “ese esfuerzo diario que los ha hecho llegar hasta aquí” para trabajar “siempre unidos en torno a la idea de mejorar continuamente nuestra ciudad”.



Fernández-Pacheco les ha transmitido la importancia de su trabajo: “Desde vuestro puesto en las diferentes áreas, sois los encargados de hacer que toda esta maquinaria compleja que es un Ayuntamiento funcione y que, además, funcione bien”, por lo que les ha agradecido su labor.



El acto ha finalizado con la tradicional foto de familia que, por motivos de seguridad, se ha realizado al aire libre frente a la fachada del Ayuntamiento, manteniendo el debido distanciamiento social.





24 incorporaciones

Con estas nuevas incorporaciones, el Ayuntamiento de Almería cuenta con 24 funcionarios más: 12 policías, cuatro técnicos de administración general, cuatro técnicos de gestión, un ingeniero técnico agrícola, un técnico auxiliar de prevención, un técnico de administración especial licenciado en Derecho y un analista programador. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

