Capital El alcalde celebra el Día de las Familias en el colegio La Chanca viernes 14 de mayo de 2021 , 19:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha querido acercarse a conocer a los niños y niñas que, dentro de la Estrategia Eracis, le han escrito varias cartas contándole sus sueños



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este viernes el CEIP La Chanca, para conocer a los niños y niñas que, a través de carta, le habían llegado hacer sus deseos para después de la pandemia. Una actividad organizada por la Estrategia ERACIS con motivo del Día de las Familia, que se celebra este 15 de mayo, en las que se les animaba a imaginar su futuro tras el COVID-19.



Acompañado por la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, así como por los profesionales del Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Casco Antiguo y los trabajadores Eracis, el alcalde ha estado en las clases de los alumnos de tercero y cuarto de Primaria para agradecerles que le hayan mandado “tantas cartas y tan bonitas” contándole sus planes.



El primer edil almeriense les ha contado también los suyos que, “a pesar de que nos separan algunos años, no son muy distintos”. Fernández-Pacheco les ha revelado que él también tiene “muchas ganas de poder quitarnos la mascarilla, viajar, reunirnos con nuestra familia…”, tal y como le han contado los niños.



El alcalde, que se ha mostrado “encantado” de compartir “este rato tan agradable con los niños”, les ha invitado a conocer el Ayuntamiento: “Yo ya he venido a veros a vuestro colegio y ahora me tenéis que devolver la visita”. Una invitación que han recibido con mucha ilusión y que podrán hacer en cuanto la situación sanitaria lo permita.



Además de charlar con los alumnos, Fernández-Pacheco ha recorrido el centro educativo junto a su jefa de estudios, Carmen López Torrecillas, y se ha interesado por las necesidades del centro.





Mayor integración de los barrios

Los profesionales de la Estrategia Eracis, un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, trabajan de la mano de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, en las zonas más vulnerables de la ciudad a favor de la inclusión e integración de todas las personas.



Esta actividad, con motivo del Día de las Familias, se ha desarrollado en un total de ocho colegios de distintos barrios de la capital: el CEIP La Chanca, Inés Relaño, Virgen de la Chanca, Amor de Dios, El Puche, Josefina Baró, Ave María del Quemadero y Alfredo Molina Martín, lo que se ha traducido en más de un centenar de cartas dirigidas al alcalde. A todos ellos, el alcalde les ha mandado un vídeo en el que les agradece que hayan participado en esta actividad.



En ellas caben infinitos deseos vinculados a una cotidianidad todavía suspendida: los juegos en grupo en la calle, las largas jornadas familiares en las playas de la ciudad, los viajes imprescindibles para todos aquellos que tienen a sus familias lejos, los besos y los abrazos… Y, sin embargo, todos desprenden la confianza que todo eso será de nuevo posible.





Más actividades por el Día de las Familias

También con motivo del Día Internacional de las Familias, el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Igualdad, Familia y Participación Ciudadana, ha organizado varias actividades gratuitas para celebrar este día como un taller online de pintura, un concurso de dibujo y otro de narrativa.



La entrega de premios tendrá lugar este sábado, a las 12.00 horas, en la Plaza de las Velas, a cargo de la concejala Paola Laynez. Y antes, también en el mismo punto, se celebrará a las 10.00 horas, el taller presencial de percusión corporal en familia; y a las 11.00 horas, todos los participantes pintarán una lona para visibilizar este día. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.