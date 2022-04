Capital El alcalde firma convenios para atender a personas sin hogar víctimas de violencia de género viernes 29 de abril de 2022 , 16:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco, que ha rubricado los acuerdos con ACCEM, Almur y Protegidas, ha señalado que el objetivo es “reforzar la atención social que se presta a las personas más vulnerables” El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, ha firmado tres convenios por valor total de 74.000 euros con las asociaciones ACCEM, Almur y Protegidas para seguir ofreciendo atención a las personas sin hogar, a las mujeres víctimas de violencia de género y avanzar en igualdad. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, que ha suscrito los tres convenios con los representantes de las tres asociaciones, ha destacado que el objetivo que se persigue desde la administración local con estos acuerdos es “reforzar la atención social que se presta desde la administración local a las personas más vulnerables para que nadie en Almería se quede atrás”. Además, ha resaltado el “magnífico trabajo” que realizan tanto ACCEM, Protegidas y Almur en favor de las personas más desfavorecidas, de las víctimas de violencia de género y en materia de igualdad, respectivamente. A favor de las personas sin hogar El primero de los convenios firmado ha sido el acuerdo con la ONG ACCEM, dedicada a mejorar las condiciones de vida de las personas refugiadas, inmigrantes y en riesgo de exclusión social. El objeto de esta colaboración, por valor de 50.000 euros y una duración de diez meses, es la atención e intervención en la calle, gestión, acompañamiento y derivación de las personas sin hogar que se encuentran en la calle, parques y demás espacios públicos en el municipio, al Centro Municipal de Acogida. Este convenio de la Unidad de Calle, tal y como ha explicado el primer edil, que ha estado acompañado por la concejala delegada del Área de Familia Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, y la responsable provincial de ACCEM, Sole Martínez, surge de la necesidad de dar respuesta a las personas sin hogar que están en la calle, cuya situación se ha visto agravada por la crisis sanitaria y social derivada de la COVID-19 que ha aumentado gravemente la situación de extrema vulnerabilidad de esta población, evidenciándose de la manera más brutal durante el período de confinamiento, alarma y actual, en el que hay que seguir prestando ayudas de emergencia, alimentos, atención telefónica, orientación sanitaria y contención emocional a estas personas que han visto mermados sus mínimos ingresos y el acceso a comedores sociales y otros recursos con los que cuentan habitualmente nuestra ciudad. Por su parte, Sole Martínez, ha agradecido la renovación de este convenio que hasta ahora ha permitido atender a más de 150 personas. Asimismo, ha aplaudido “el compromiso municipal de intentar sacar de esa situación de calle a tantas personas y apostar por su inserción sociolaboral”. Planes de igualdad en las empresas El segundo de los convenios que se ha formalizado este viernes es con la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería (Almur), una entidad que, tal y como ha recordado el regidor, el Ayuntamiento viene colaborando desde hace años, permitiendo que medio centenar de empresas almerienses de menos de 30 trabajadores hayan implantado un plan de igualdad. Un hecho que el alcalde ha calificado de “rotundo éxito”, ya que “antes incluso de que la legislación lo estableciera como obligatorios, en Almería apostamos por hacer de los espacios de trabajo espacios más igualitarios”. Junto a la presidenta de Almur, Amalia Salvador, que ha estado acompañada por Rosario Alarcón y María Salmerón, Fernández-Pacheco ha señalado que el convenio de este año 2022 tiene una aportación económica de 15.000 euros destinados a que la asociación ofrezca asesoramiento e información para la elaboración e implantación en las empresas de planes de igualdad, así como orientación a las personas encargadas de realizarlo, según la normativa vigente. Amalia Salvador ha destacado la importancia de este nuevo convenio que, por primera vez, “nos permitirá llevar de la mano a cualquier empresa almeriense que decida apostar por la igualdad, no solo de menos de 30 trabajadores como hasta ahora, asesorándolas en los temas más complicados para desarrollar su plan”. Apoyo a las víctimas de violencia de género Y el tercero, y último de los acuerdos, ha sido el rubricado con la Asociación Protegidas para la integración Social y Laboral. Con una duración de un año y una aportación de 9.000 euros, este convenio, firmado por el alcalde y su presidenta Beatriz Leiva, permitirá al Ayuntamiento de Almería ofrecer intervención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género, así como la puesta en marcha de actividades de atención psicológica individual y grupal a las víctimas y el desarrollo de actuaciones de sensibilización, prevención y detección, dirigidas al alumnado de secundaria de los centros almerienses. Leiva, acompañada de la secretaria de la asociación Ana Beltrán, ha detallado en qué se va a traducir “este convenio con el Ayuntamiento que viene a cubrir la necesidad existente y latente de prestar asesoramiento psicológico a las mujeres víctimas de violencia de género”. Tal y como ha explicado, se ofrecerá atención individualizada un día a la semana durante cuatro horas y una vez al mes, terapia de grupo, algo que considera “muy necesario”, ya que “a veces hasta que no escuchan a otra persona a su lado que ha pasado por lo mismo, no se sienten arropadas”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

