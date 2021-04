Capital El alcalde firma el nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio viernes 16 de abril de 2021 , 11:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco destaca el cumplimiento de un compromiso personal adquirido con el Pleno y las auxiliares que prestan el servicio y que viene a mejorar sus retribuciones y condiciones laborales



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha firmado con el gerente de la empresa Clece, Diego López, el nuevo contrato de Ayuda a Domicilio, que incluye mejoras en las condiciones laborales para los casi 600 trabajadores (la mayoría mujeres) de un servicio que repercute de forma directa en la calidad de vida de más de 2.000 almerienses con dependencia y sus familias.



“Se trata de dar cumplimiento a un compromiso que yo mismo adquirí en el pleno y con el comité de empresa y las trabajadoras del servicio, de cara a mejorar las condiciones laborales de los auxiliares, la mayoría de ellas mujeres. Y gracias al compromiso, hoy cumplido, la plantilla va a ver mejorada su estabilidad laboral, muchas de sus condiciones y de manera especial sus retribuciones” ha explicado el alcalde, que ha puesto de relieve la aportación municipal que, con recursos propios, viene a incrementar el presupuesto destinado a este servicio.



El convenio firmado este jueves asciende a casi 38 millones de euros para una vigencia del servicio por tres años. Se trata de un servicio que está subvencionado en gran parte por la Junta de Andalucía y que el Ayuntamiento ha querido complementar con una mayor aportación para que los trabajadores vean mejoradas sus condiciones laborales. Por lo pronto, el convenio implica una subida del precio/hora desde algo más de 12 euros a casi 16. Un 90% de los contratos han de ser indefinidos y se mejoran otras cuestiones relacionadas con horarios y protección del empleo femenino.



Buena noticia para 2.000 usuarios

Acompañado por la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, el alcalde ha subrayado la “buena noticia” que supone la firma, “por fin, de este nuevo contrato, no sólo para la empresa y sus trabajadores, sino también y, fundamentalmente, para los 2.000 usuarios y sus familias, que perciben este servicio que viene a mejorar su día a día”. Ha agradecido, además, al comité de empresa y a los trabajadores su carácter dialogante a lo largo de un proceso “que ha sido largo” y ha requerido “de negociación y diálogo”.



El gerente de Clece, Diego López, ha hecho hincapié, por su parte, en el “compromiso máximo de la empresa con el servicio de ayuda a domicilio y por un nuevo impulso a la calidad en el mismo”. Ha recordado cómo son más de 600 las trabajadoras adscritas a la ayuda a domicilio y más de 2.000 los usuarios. Por eso, ha agradecido la “apuesta personal del alcalde por dignificar el sector”.



