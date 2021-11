Capital El alcalde inaugura ‘AlmAnimal’ e invita a los almerienses a disfrutar del evento sábado 27 de noviembre de 2021 , 18:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha explicado que esta iniciativa responde al compromiso municipal con el bienestar animal y contribuye a “una Almería más amiga de los animales, más justa y, por lo tanto, mejor” Ya ha comenzado AlmAnimal. Durante todo el fin de semana, el Parque del Andarax es escenario del primer evento dedicado al bienestar animal. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha sido el encargado de inaugurar esta iniciativa municipal que nace porque “somos conscientes de que cada vez somos más los almerienses que tenemos mascotas y estamos preocupados por su bienestar”. A lo largo de este sábado y domingo serán más de una treintena de actividades en torno a los animales las que se podrán disfrutar. “Hago un llamamiento a los almerienses, tengan mascota o no a que se acerquen al Parque del Andarax a disfrutar del día y de toda la programación de AlmAnimal, un evento que contribuye a que hacer de Almería una ciudad más amiga de los animales, más justa y, por lo tanto una ciudad mejor”, ha invitado el primer edil, acompañado de la concejal de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos. En la inauguración de AlmAnimal también ha participado el veterinario y conductor del programa radiofónico ‘Como el perro y el gato’ de Onda Cero, Carlos Rodríguez, quien ha puesto de manifiesto “el interés” que demuestra el Consistorio con “todos sus vecinos”, refiriéndose a los animales. “Yo creo que un buen Consistorio es aquel que no deja atrás a ninguno de sus ciudadanos, sean racionales o irracionales”, ha destacado, al tiempo que ha invitado a todos los almeriense “a que vengan, aprendan y se diviertan”. Programa de actividades Son muchas las actividades que les esperan a los amantes de los animales que decidan pasarse este fin de semana por el Parque del Andarax. Habrá charlas con expertos sobre alimentación, primeros auxilios, higiene, bienestar emocional; también exhibiciones, concursos, talleres e incluso se podrá asistir en directo a la realización del programa ‘Como el perro y el gato’ tanto el sábado como el domingo. También podremos conocer “animales maravillosos” que están en adopción, gracias al Centro Zoosanitario y a las diferentes asociaciones que están instaladas en diferentes carpas y que hacen “una labor extraordinaria”, con las que se podrá colaborar comprando algunos artículos a la venta. Las asociaciones que están presentes son La Huella Roja, Salvando Vidas, Alondra de Dupont, FAISEM-UAL-Inclúyete, Alma Felina, Miau Almería Canica, Reunión Almeriense de Tutela Animal y Sociedad Protectora de Animales de Almería. También ha participado en la inauguración el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, con la presencia de su presidenta Yasmina Domíguez. Divulgación de la nueva ordenanza Aprovechando que el evento reunirá durante el fin de semana a cientos de almerienses comprometidos con la tenencia responsable, desde el Ayuntamiento utilizará también este evento para informar acerca de la nueva ordenanza de Bienestar Animal, aprobada en Pleno el pasado mes de agosto, así como para explicar el ‘Método CER’. “Después de muchos años, tenemos una ordenanza que recoger el sentir general de la población y que está a la altura de una gran ciudad como la nuestra, que se preocupa por el bienestar de los animales y que cada vez es más amiga de los animales”, ha motivado la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos. Prueba de este compromiso creciente es que el nuevo texto contempla el ‘Método CER’ “más completo’”, se eliminan conceptos que hasta ahora estigmatizaban a algunas razas de perros y se contempla abrir progresivamente los edificios municipales a las mascotas y permitir su entrada en el transporte urbano colectivo. “Y no solo eso, ya que desde el Ayuntamiento estamos trabajando para que cada vez haya más espacios para el esparcimiento de nuestras mascotas”, ha asegurado. Sin ir más lejos, hace apenas unos días, desde el Área de Servicios Municipales, que dirige la concejala Sacramento Sánchez, se anunciaba la creación de un nuevo parque canino, el séptimo de la capital, en el Parque de Los Periodistas, junto al Paseo Marítimo. Programa ‘AlmAnimal’ Sábado 27 de noviembre 10.00 – 10.15 Bienvenida oficial 10.15 – 11.00 Charla práctica: “Perros y gatos” con Carlos Rodríguez e Iván Cortés, conductores del programa ‘Como el perro y el gato’ 11.00 – 12.00 Taller y concurso de marionetas con bolsitas con Beatriz Ramos, gerente de la Funcación Mascoteros 11.30 – 12.30 Exhibición y taller de Hoopers con Belén Guerrero, experta en Hoopers 12.00 – 13.00 Charla sobre tenencia responsable de animales con María José Aguilar, veterinaria del Centro Zoosanitario Municipal 12.00 – 13.00 Charla sobre primeros auxilios y las enfermedades más habituales con Carlos Rodríguez e Iván Cortés 12.30 – 13.15 Charla sobre CER y bienestar animal con Margarita Cobos 13.00 – 14.00 Charla sobre higiene y cuidados de mascotas con Olga Muros, gerente de Tiendanimal 13.15 – 14.15 Exhibición y taller de Disc Dog con Paco Lobo, campeón de disc dog Pausa 15.00 a 17.00 Programa “Como el perro y el gato” en directo 16.00 – 17.00 Exhibición y taller de Disc Dog con Paco Lobo 16.00 – 17.00 Charla sobre tenencia responsable de animales con María José Aguilar 16.00 – 17.00 Charla sobre primeros auxilios y las enfermedades más habituales 16.30 – 17.00 Entrega premios del concurso de marionetas 17.00 – 17.30 Exhibición y taller de habilidades con Daniela Weber 17.30 – 18.00 Desfile de perros en adopción de diferentes asociaciones Domingo 28 de noviembre 10.00 – 10.45 Bienvenida y juegos para el público con Carlos Rodríguez e Iván Cortés. ¡Las primeras Pet Olimpiadas de la historia! 10.45 – 11.30 Taller de primeros auxilios y cuidados para animales domésticos dirigido a niños y adultos con Carlos Rodríguez 11.00 – 13.00 Taller de galletas para perros con Daniela Weber y Beatriz Ramos 11.30 – 12.00 Preentación de diapositivas de gatos en adopción y rifa a favor de las ONGs participantes 12.00 – 13.00 Exhibición y taller de Disc Dog con Paco Lobo 12.00 – 13.00 Charla sobre tenencia responsable de animales 12.00 – 13.00 Charla sobre primeros auxilios y las enfermedades más habituales 13.00 – 14.00 Charla sobre higiene y cuidados de mascotas con Kayi Leung de Tiendanimal 13.00 – 13.30 Concurso ‘El perro más guau de Almería’ con Carlos Rodríguez e Iván Cortes 13:30 – 14:00 Desfiele de perros en adopción de diferentes Pausa 14.30 – 17.00Progrma ‘Como el perro y el gato’ en directo 16.30 – 17.00 Desfile y exhibición de peluquería canina 17.00 – 17.30 Premiación del concurso con Carlos Rodríguez e Iván Cortés 17.30 – 18.00 Exhibición de Disc Dog y Hoopers con Paco Lobo y Belén Guerrero 18.00 Fin del evento Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? 