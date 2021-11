Opinión España con presupuestos y Andalucía sin ellos Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por sábado 27 de noviembre de 2021 , 19:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la misma semana hemos visto la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y el rechazo de los presentados por el Gobierno andaluz, y aunque probablemente nadie dude de que así iban a ocurrir las cosas, no deja de ser sorprendente el juego de mayorías y el transfondo de las mismas. ¿Qué une a todos los partidos que han apoyado los PGE? Pues no es otra cosa que el deseo de alargar la legislatura al máximo para evitar que un posible adelanto pudiera llevar al Gobierno al Partido Popular, ya sea solo –improbable- o acompañado, sea con Ciudadanos –si es que queda alguno- o de Vox. Y la siguiente pregunta es ¿qué une a todos los partidos que se han opuesto a los presupuestos andaluces? Y a eso habría que responder… “buena pregunta”. En realidad, al PSOE, a quienes están a su izquierda, y a Vox, no les unen ni tan siquiera los mismos intereses electorales, pero ahí les tienen, bloqueando juntos el último año de legislatura. Pero lo cierto es que, si bien ni a la izquierda parlamentaria no le interesa un adelanto electoral, también es verdad que tienen muy complicado facilitar la aprobación de unos presupuestos que desarmarían a Juan Espadas, como alternativa. Por el contrario, en Vox parecen convencidos de que tendrían unos grandes resultados, y por eso quieren acabar con la legislatura cuanto antes, para sacar el mayor rédito posible en escaños, y eso que no tienen ni candidato… ni candidata, ni estructuras sólidas territoriales, ni allá donde han tenido algo de poder han sido capaces de demostrar su utilidad. El problema de Vox, es que solo serán aquello que el PP les deje ser, como le venía pasando a los comunistas en su momento, a Izquierda Unida después, y a los herederos variados y variopintos de éstos. Vox no podría facilitar ni por activa ni por pasiva un gobierno que no fuese liderado por el Partido Popular, y esa es la clave de la estrategia de los populares. Es igual que le pasa a quienes están a la izquierda del PSOE. Pero la insustancialidad de la oposición de Vox a los presupuestos andaluces se refleja en su argumentario de incumplimientos, que al final se centran en una única cosa, su agenda ideológica. Vox, de lo que viene a acusar a Juanma Moreno Bonilla, es de no implementar aquellos acuerdos firmados y que son pura ideología, que está muy bien, pero son principios que solo ellos defienden y no es lógico que sean impuestos a la amplia mayoría. Es cierto que los presupuestos andaluces pueden ser prorrogados, y que la legislatura podría acabarse en tiempo y forma, pero está visto que el objetivo de Vox no se queda en las cuentas, ya que lleva unos diez meses desestabilizando la mayoría de gobierno, incluso antes de comenzar a ser elaborados loso presupuestos, incluso antes de conocer las grandes cifras. Y es que el presupuesto no les importa. Habrá que ver la cara de Vox como un adelanto electoral lleve al Gobierno de Andalucía al PSOE y sus socios. O qué decide si ha de elegir entre una abstención que ponga a Espadas en la presidencia, o un voto a cambio de nada, para que Moreno vuelva a ser investido. La duda es si cuando Sánchez cede antes sus socios, lo hace por convencimiento, porque comparte con ellos sus demandas, o porque sencillamente es incapaz de advertir que su poder frente a éstos es la amenaza de que sin PGE el PP podría volver al poder. Pero no usa ese argumento. Eso es lo que hace Juanma Moreno con Vox, avisarles de lo que puede pasar, pero éstos están dispuestos a sacrificar Andalucía con el único fin de tener ellos un buen resultado que pueda impulsarles en las generales, al tiempo aplaudirían la pérdida del Gobierno andaluz por parte del PP puesto que así debilitarían a Pablo Casado. Y si Moreno es el más votado, ellos también ganan sin son necesarios para gobernar aunque bajen en votos y en parlamentarios. Por eso España tiene prespuestos, y Andalucía no. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 758 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)