Capital El alcalde muestra su reconocimiento a la Guardia Civil en el 12-O martes 12 de octubre de 2021 , 19:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha participado este martes en el acto institucional del Día de la Guardia Civil, celebrado en el Comandancia





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado este martes en el acto institucional conmemorativo del ‘Día de la Guardia Civil’ que, coincidiendo con la Festividad de la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo, se ha celebrado en la Comandancia, con la asistencia de público reducido como medida preventiva frente al COVID-19.



En el acto, al que han asistido diferentes autoridades civiles y militares, la Guardia Civil ha hecho entrega de las condecoraciones al personal del Cuerpo y personal civil por sus méritos. Este año, los reconocimientos han sido para Juan Ramón Fernández Imbernón, Miguel Ángel Berruezo Villaescusa y al inspector jefe Francisco Javier Corral Fernández.



Además, se ha impuesto la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco al teniente Óscar Perea Álvarez y al cabo primero Manuel Nicolás Sánchez Saavedra, por hacer frente al tráfico de personas; al sargento Alberto Jesús Bonil Giménez y al guardia civil José Miguel Espejo Rufino, por el auxilio y rescate de siete personas en un incendio de un edificio de Roquetas de Mar; al guardia civil Miguel Ángel Urbano Camarero, por el auxilio en Adra a una mujer enferma; y al guardia civil José Sánchez García, por la detención en Olula del Río de un peligroso delincuente.



El momento más emotivo ha sido cuando se ha entregado al personal de la Residencia Asistida de la FAAM el tricornio de mármol, en reconocimiento a los 45 días que se confinaron con las personas dependientes para evitar los contagios al principio de la pandemia.



A todos ellos el alcalde los ha felicitado tras finalizar el acto. Un acto en el que se ha rendido homenaje a todos los guardias civiles “que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.