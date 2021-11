Deportes La Selección de Almería se proclama campeona de Andalucía domingo 28 de noviembre de 2021 , 16:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ganó a Sevilla en penaltis en la final del Alevín Femenino. Málaga consigue la tercera plaza tras vencer 3-4 a Huelva El municipio cordobés de Alcaracejos ha vivido hoy una intensa mañana con dos auténticos partidazos aunque de distinta índole. Primero se disputaba la pelea por el tercer y cuarto puesto de la Copa de Andalucía Alevín de fútbol femenino entre Huelva y Málaga para, a continuación, jugarse la gran final entre las selecciones de Sevilla y Almería.

El primero de los encuentros ha sido de pura acción, con muchos goles y oportunidades para ambos equipos. En un partido de juego vertical, Huelva se adelantaba en el marcados en el primer minuto y en lo que suponía la segunda llegada de Ana a portería. Sin embargo, Nayma empataba para Málaga un minuto después. En el 3 de encuentro llegaba el segundo para las malagueñas al no conseguir blocar de primera la guardameta onubense el tiro malagueño. Un encuentro en el que se imponía el ataque a la defensa, Huelva conseguí empatar en el minuto 9 gracias a un nuevo tanto de Ana. Con oportunidades para ambos equipos en el resto de la primera mitad, la selección malagueña consiguió llegar al descanso con ventaja tras el tanto de Sofi justo antes del minuto 25.

En el segundo tiempo se continuó con el juego vertical pero más parado y con las defensas más organizadas. Así, y con varias paradas importantes, se llegó a los últimos 5 minutos de encuentro, momento en el que Huelva se vio obligada a arriesgar más. Sin embargo, Málaga aprovechó una oportunidad para que Silvia Perea anotara el 2-4 aumentando la diferencia. Pero las onubenses no se vinieron abajo y apretó. Tanto fue así que en el descuento llegaba el 3-4 gracias al gol de Irene. Los últimos segundos de partido fueron de infarto con dos nuevas ocasiones para la onubenses a balón parado y de córner, pero, de nuevo, la portera malagueña supo mantener la calma lo que hizo que Málaga consiguiera la tercera plaza del Andaluz Alevín. A continuación le llegaba el turno a las Selecciones de Sevilla y de Almería. La primera con el mayor número de goles anotado, la segunda con el menor número de goles encajados. Se esperaba una final igualada con dos tipos de juego muy diferente, y no defraudaron. La Selección de Sevilla salió al campo intentando mandar en el juego pero frente a ella tenía a un equipo al que no le importa no dirigir el encuentro ya que cuenta con una defensa férrea. Peque tuvo una gran oportunidad para las sevillanas en el 18 pero no conseguía inaugurar el marcador. Con un máximo equilibrio y oportunidades para ambos equipos se llegaba al descanso.

El segundo tiempo contó con el mismo guion: Sevilla desarrollando juego combinativo y la Selección de Almería defendiendo y aprovechando los contraataques. Las sevillanas gozaron de muchas ocasiones pero si no era la defensa, era Rocío, la portera almeriense, quien detenía todos los intentos. Llegó el final del tiempo reglamentario y el marcador no había llegado a moverse. Los penaltis decidían entonces quién conseguía el título de campeonas. Alma marcaba el primero para Almería y Andrea hacía lo propio para Sevilla. A continuación le llegaba el turno a Lola, que anotaba el segundo. Sin embargo Rocío paraba el tiro de Ari para Sevilla. Con el tanto de Luna para Almería y una nueva parada de Rocío en el tiro de Alba, las almerienses necesitaban un gol para proclamarse campeonas. Luci no dudaba y anotaba el séptimo y último penalti de la tanda de esta final. Almería es la nueva campeona de Andalucía Alevín de fúbol femenino y su portera, Rocío, conseguía el trofeo MVP. En la final han estado presentes el presidente de la RFAF, Pablo Lozano, Ana Belén Blasco, de la Diputación de Córdoba, el alcalde de Alcaracejos, José Luis Cabrera, y el alcalde de El Viso, Juan Díaz. Junto a ellos también han estado en la entrega de premios el videpresidente primero y presidente delegado de la RFAF en Granada, José Manuel Molina Maza; el responsable de competiciones y presidente delegado de la RFAF en Córdoba, Martín Torralbo; la responsable del fútbol y fútbol sala femenino, Meritxell Rubio; y el vicepresidente del Comité de Árbitros de la RFAF, José Manuel Matías Caballero.

