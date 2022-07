Capital El alcalde participa en la comisión de dirección del Hospital Torrecárdenas jueves 07 de julio de 2022 , 19:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco reconoce que el hospital es uno de los focos de mayor flujo diario de personas y vehículos y requiere la colaboración institucional para mejorar la vida de profesionales y pacientes El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha agradecido al gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, la invitación para participar este jueves en la comisión de dirección del centro sanitario en la que se hace un repaso de objetivos, planes y proyectos. El regidor ha tenido la oportunidad de conocer, desde dentro, cómo se hace balance de la actividad asistencial y quirúrgica, además de repasar los planes de mejora del centro tanto en verano como a más largo plazo. Tanto el alcalde como el gerente del centro hospitalario han apuntado cómo Torrecárdenas es ciudad y cómo la ciudad de Almería ha de integrar el hospital en la vida de la ciudad. En este marco de trabajo, ha reconocido a Torrecárdenas como uno de los lugares de mayor flujo diario de personas y vehículos de la ciudad de Almería y ha puesto en valor la necesidad de la colaboración entre las dos instituciones para mejorar la calidad de vida de los profesionales (son ya 4.500 los que trabajan en el Hospital Universitario Torrecárdenas) y de los pacientes y familiares. Además de trabajar conjuntamente en lo que tiene que ver con la movilidad, el alcalde se ha puesto a disposición del Hospital Universitario Torrecárdenas para colaborar en todo lo que, desde el ámbito municipal, puede hacerse para que el centro sanitario se vea ampliado, reformado y con soluciones no sólo a la movilidad del transporte público y privado, sino también en lo que tiene que ver con la licencia de obras de los nuevos edificios (ahora se va a iniciar el edificio de Consultas Externas) y con la posibilidad de favorecer zonas de aparcamiento. Solar para aparcamiento El alcalde ha anunciado, en este sentido, que el Ayuntamiento, a través del Área de Servicios Municipales, va a habilitar un espacio para aparcar vehículos en un solar municipal cedido a tal efecto entre el Hospital y el Centro Comercial Torrecárdenas para desahogar en la medida de lo posible los problemas de aparcamiento que hay en el entorno hospitalario. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

