El alcalde propicia una reunión entre comerciantes y Junta por los cierres covid-19

lunes 01 de febrero de 2021 , 17:30h

Ramón Fernández-Pacheco no sólo ha mediado para que la delegada del Gobierno se reúna esta semana con los afectados por el cierre de sus establecimientos, sino que el Ayuntamiento asistirá al encuentro

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha propiciado una reunión entre la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Abierto de Almería-Almería Centro y la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, con el objetivo de que exista la “mejor interlocución posible”. Así lo ha apuntado al ser preguntado en rueda de prensa por la nota enviada a los medios por los propios comerciantes, en la que califican de “injustificada” la clausura obligada a los comercios de menos de 300 m² por motivos sanitarios en el estado de alarma Nivel 4 Grado II.

El primer edil entiende que su papel ha de ser de “altavoz” de los almerienses ante otras administraciones y considera importante que los comerciantes puedan expresar ante la autoridad competente en materia sanitaria cuáles son sus inquietudes, preocupaciones y también iniciativas de cara a mantener a flote sus negocios.

Fernández-Pacheco ha mostrado su “solidaridad” con los comerciantes y ha apuntado que “nadie entiende que se les pida ese esfuerzo (nuevo cierre), justificado para tratar de frenar los contagios, y que, por otra parte, no se haga un esfuerzo similar para contener a la gente en sus casas”. El alcalde ha hecho suya la reflexión de muchos de estos comerciantes y hosteleros que ahora han tenido que echar la persiana y se preguntan “de qué sirve que no se vaya a tiendas o restaurantes, si la gente sigue juntándose en la playa, el Paseo Marítimo, en cualquier plaza…” cuando no hay medidas correlativas más estrictas en cuanto a toque de queda o confinamiento domiciliario.

El Ayuntamiento, ha recordado el alcalde, mantiene contacto directo con los comerciantes y hosteleros, y continuará en esa línea, de manera que no sólo ha propiciado una reunión entre Almería Centro y la Junta para esta misma semana, “sino que también asistirá a la reunión” e igual que hará en el caso del Gobierno de España, ha asegurado.

Administración cercana

“Somos la administración más cercana, administramos los recursos públicos en el ámbito municipal, pero también representamos a todos los almerienses ante otras administraciones y creo que a comerciantes y hosteleros, a los que se les está pidiendo un gran esfuerzo, hay que facilitarles que tengan una buena interlocución con otras administraciones. Administraciones que tienen que estar también a la altura de lo que Almería y su sociedad reclama”, ha dicho.

Así, esta misma semana el Consistorio expondrá ante la Junta las diferentes propuestas que plantean comerciantes y hosteleros, teniendo en cuenta siempre que “el Ayuntamiento no es autoridad sanitaria, no puede valorar si las medidas propuestas por los comerciantes son buenas o no., pero sí puede propiciar que los sectores afectados por las últimas medidas sanitarias mantengan una buena interlocución con quienes sí tienen esa competencia”. “Y es lo que vamos a hacer, seremos altavoz de todos los sectores almerienses que se puedan ver afectados ante la administración que estimen oportuno”, ha aclarado.