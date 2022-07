Capital El alcalde recibe a 14 niños de la Escuela de Verano de los Centros de la Mujer sábado 16 de julio de 2022 , 12:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco se ha interesado por las actividades que realizan en el centro de Cortijo Grande y ha respondido a las preguntas que le han hecho sobre vacaciones, la lectura, el cine y el trabajo de alcalde El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha recibido en el Salón de Plenos a catorce de los niños que pasan estos días sus vacaciones en la Escuela de Verano de los Centros de la Mujer del Ayuntamiento de Almería. Acompañado por la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, el regidor se ha interesado por las actividades que realizan en el centro de Cortijo Grande y ha respondido a las preguntas que le han hecho sobre sus vacaciones, la lectura, el cine o el trabajo de acalde. La Escuela de Verano de los Centros de la Mujer abría sus puertas el pasado 27 de junio y dará servicio, con 20 plazas semanales, hasta el 9 de septiembre, con la excepción de la semana de Feria (del 22 al 26 de agosto), que permanecerá cerrada. Planteada como un recurso para la conciliación familiar y laboral, la Escuela de Verano ha reabierto este 2022 después de dos años sin poder abrir sus puertas por la pandemia y lo ha hecho con un programa de actividades en el mismo centro y otras vinculadas a salidas a la playa, EGO Sport o visitas a los espacios escénicos municipales, además de la visita al Ayuntamiento de Almería. Programa veraniego Con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, los inscritos en la Escuela de Verano de los Centros de la Mujer participan de actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente, la igualdad, la alimentación saludable, la ciencia divertida y el arte. Además, cuenta con refuerzo escolar tal y como han relatado al alcalde desde los asientos reservados para los concejales en el Salón de Plenos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

