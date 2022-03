Capital El alcalde recibe a Antonio Salmerón Gil, pregonero de la Semana Santa 2022 jueves 24 de marzo de 2022 , 18:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha tenido oportunidad de conversar sobre el pregón del próximo 3 de abril con quien, de no haber sido por la pandemia, hubiera pregonado la Semana Santa de 2020 El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha recibido en la Casa Consistorial a Antonio Salmerón Gil, pregonero de la Semana Santa 2022, que el próximo domingo 3 de abril ofrecerá en el Teatro Apolo un pregón “sentido e intimista”. Acompañado por el concejal delegado de Cultura, Diego Cruz, el regidor ha felicitado al pregonero que, de no haber sido por la pandemia, hubiera pregonado la Semana Santa de 2020. Junto al presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Isaac Vilches, y Juan José Martín Campos, delegado episcopal para las hermandades de Almería, el alcalde, el pregonero y el concejal Diego Cruz han charlado sobre el pregón, la primera Semana Santa en la calle después de dos años sin procesiones, y la coincidencia de este año 2022 con el 75 aniversario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería que ya ha programado una procesión magna con tal motivo. El pregón, que será retransmitido en directo por Canal Sur, quiere despertar la sensibilidad de los cofrades, las emociones en un momento que quiere ser “regalo para la ciudad de Almería”, ha señalado Salmerón. Funcionario de la Universidad de Almería, donde trabaja como bibliotecario responsable de formación en la Biblioteca Nicolás Salmerón, Antonio Salmerón Gil es hermano de la Hermandad de Estudiantes, ha ocupado diversos cargos en varias juntas de gobierno de la Hermandad y ha sido pregonero del Pregón Joven del Prendimiento (1999), Encuentro (2001), El Amor (2003), Exaltación Mariana de la Agrupación (2003), Semana Santa de Cantoria (2004), Exaltación de la Soledad (2004), Pasión (2014) y Macarena (2018). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

