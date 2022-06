Deportes El alcalde recibe a Cristina Teruel, campeona absoluta de España de bádminton sábado 04 de junio de 2022 , 12:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco afirma que es “un orgullo” para todos y se felicita porque “viene de las escuelas deportivas municipales” Almería cuenta con una cantera brillante de deportistas que nacen de las escuelas deportivas municipales. Es el caso de Cristina Teruel, la almeriense que dio el salto de la EDM Mercapinturas para trasladarse al Centro Andaluz Especializado de Tecnificación Deportiva de Huelva donde se forma y estudia para llegar a lo más alto de su deporte favorito: el bádminton. El alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, junto al concejal de Deportes, Juanjo Segura, han recibido a la deportista acompañada de sus familiares para felicitarle por sus éxitos. “Para toda la ciudad es un orgullo que uno de nuestros vecinos triunfe fuera de Almería en cualquier disciplina”, refleja, “Cristina es una niña que atesora en su palmarés un currículum impresionante, me da mucha alegría porque viene de las escuelas deportivas municipales, como el Club Mercapinturas, que es el centro neurálgico del bádminton almeriense”, apunta, elogiando la ambición de la deportista que “con tan temprana edad salió de Almería para seguir creciendo desde Huelva en una disciplina como el bádminton”. Asimismo, Ramón Fernández-Pacheco ha trasladado su enhorabuena a Cristina Teruel y apostilla que “estoy seguro de que las próximas visitas que hagas a Almería serán para brindarnos más medallas que consigas en los diferentes eventos deportivos”. Por su parte, Cristina Teruel ha demostrado su felicidad por los logros. “Estoy muy orgullosa por lo que he conseguido, con este título soy la segunda persona más joven en lograrlo después de Carolina Marín”, reconoce ya que recientemente ha conseguido el Premio a Mejor Deportista con Mejor Expediente Académico en una gala celebrada en Jaén. La deportista apunta que “estoy en una nube, no me creo nada de lo que está pasando, pero estoy muy contenta porque con esfuerzo y trabajo estoy recogiendo buenos resultados”. Con la temprana edad de 16 años, la almeriense se acaba de colgar la medalla de oro del Campeonato de España Absoluto. Gracias a su gran rendimiento hizo que sus preparadores comenzaran a inscribirla en citas absolutas para ver hasta dónde llegaba. Un segundo puesto en un Máster Absoluto y con el oro en el Campeonato de Andalucía provocaron que el plan siguiese en el nacional. Allí se subió a lo más alto del podio tras derrotar a Laura Santos en tres sets: 15-21/24-22/21-12 en una hora y 6 minutos de partido. Otros éxitos de Cristina Teruel En su amplio palmarés, la almeriense cuenta con diversas convocatorias con la Selección Española. Además, fue quinta por equipos en el europeo sub-17 en Eslovenia y novena en individual femenino. Entre otras, ha quedado primera del circuito europeo y séptima del ranking europeo. Actualmente, además de asombrar en categoría absoluta en España, a nivel internacional pisa los tapices en categoría junior. Y, con mirada hacia el futuro, tiene como principales objetivos conseguir plazas para el Campeonato de Europa Junior, en agosto, y el mundial junior en noviembre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

