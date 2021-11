Capital El alcalde recibe a la almeriense Ana García, Miss Mundo España viernes 12 de noviembre de 2021 , 19:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



El alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco ha recibido a la almeriense Ana García, actual Miss Mundo España que aspira a lograr el título mundial de belleza femenina. La modelo viajará en los próximos días hasta Puerto Rico, donde participará en el certamen mundial que reunirá a más de 115 países el próximo 16 de diciembre.



Ramón Fernández-Pacheco le ha deseado "toda la suerte del mundo para conseguir esa distinción por la que tanto está trabajando y en la que cuenta con mi apoyo" y ha mostrado su satisfacción por contar "con una vecina que va a llevar con orgullo el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo".

