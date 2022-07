Capital El alcalde recibe a la nueva directora general del PITA, Alejandra Carreño sábado 09 de julio de 2022 , 11:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha dado la bienvenida a la nueva responsable del Parque Científico-Tecnológico, a quien ha trasladado el compromiso municipal de colaboración El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha recibido en el Ayuntamiento de Almería a la nueva directora general del Parque Científico-Tecnológico de Almería, PITA, Alejandra Carreño Morales. Fernández-Pacheco, acompañado por la primera teniente de alcalde, María Vázquez, ha aprovechado la visita para dar la bienvenida de forma oficial a la máxima responsable del PITA, a la que ha deseado “mucho éxito” y trasladado el compromiso municipal de colaborar para “seguir impulsando el crecimiento del parque y posicionarlo como un referente en agrotecnología”. Por su parte, Alejandra Carreño se ha mostrado ilusionada con este nuevo reto profesional y le ha mostrado al alcalde su “predisposición para trabajar en conjunto en la distinción de ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’”. Diplomada en Ciencias Empresariales, de 46 años, al nueva responsable del PITA ha superado las diferentes entrevistas y pruebas teóricas que se han realizado a los profesionales que han formado parte de la selección realizada. Carreño Morales cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector bancario, gestión comercial y de equipos, donde ha desarrollado planes estratégicos para diferentes sectores de actividad. De 2011 a 2021 ha trabajado como directora de zona para las entidades BMN, Bankia y Caixabank. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

