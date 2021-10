Capital El alcalde se compromete a mantener acciones contra el cáncer de mama martes 19 de octubre de 2021 , 16:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco participa con buena parte de la Corporación municipal, el delegado de Salud y la diputada provincial de Igualdad, entre otros, en el acto de AMAMA por el Día Internacional contra el Cáncer de Mama





La ciudad de Almería “no va a parar contra el cáncer de mama”, ha asegurado el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, en el acto que cada 19 de octubre organiza la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Almería (AMAMA) coincidiendo con el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Una de las muchas acciones que la entidad organiza de cara a informar, prevenir y acompañar a quienes padecen este tipo de cáncer en Almería.



Junto a una mesa informativa en la Plaza de las Velas, las socias de AMAMA han repartido lazos rosas y, de la mano de su presidenta, Belinda Pérez, han leído un Manifiesto, el de la Federación Española (FECMA) y las 47 asociaciones que la componen, en el que reivindican los programas de detección precoz, el abordaje de una atención sanitaria y también social del cáncer de mama, el apoyo a la innovación farmacéutica, entre otras cosas.



Todas, reivindicaciones que asume como propias el Ayuntamiento de Almería, ha dicho el alcalde, que ha estado acompañado por buena parte de los concejales que conforman la Corporación municipal. El delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, y la diputada provincial de Igualdad, Carmen Belén López, entre otros han querido mostrar también su apoyo a las mujeres con cáncer de mama de Almería en un acto que, tal y como ha repetido, Fernández-Pacheco, es el acto de la ciudad de Almería en apoyo a quienes han padecido y todavía padecen este cáncer.



Es, el 19 de octubre, un “día importante para la asociación AMAMA”, ha recordado el alcalde, que ha destacado la unión y la participación de las diferentes administraciones públicas, además de la ciudadanía, en un acto que, además de reivindicativo, quiere ser un reflejo de las acciones de la asociación de Mujeres Mastectomizadas de Almería, es decir, una jornada en la que la información y la apuesta por la prevención son fundamentales, sin olvidar el acompañamiento, el apoyo y el asesoramiento de las mujeres con cáncer de mama.



Almería se viste de rosa

La ciudad se tiñe este día de rosa, de modo que, tal y como ha apuntado Fernández-Pacheco, las fuentes de los 103 pueblos, la de los Peces y la de la calle Santiago se vestirán de rosa esta noche, igual que la fachada del Teatro Apolo, el Auditorio Municipal Maestro Padilla y la Gerencia Municipal de Urbanismo. Además, los centros de la mujer de Cortijo Grande y la calle Terriza lucen ya sendos lazos rosas para conmemorar este día.



Un día en el que la empresa de transporte ESP Solution ha entregado a AMAMA un cheque por casi 1.500 euros. Y es que los responsables de esta empresa contactaron el año pasado con la asociación para compensar de alguna manera la imposibilidad de organizar actos benéficos por el COVID. Se han ofrecido a donar dinero por cada kilómetro recorrido por Europa por este camión que ha llevado el nombre de la asociación de Almería por un buen número de países a lo largo de este año.



Una acción que ha sido puesta en valor por Almería, que ha querido repetir el mensaje de que las mujeres con cáncer de mama no están solas. "Almería está con vosotras, con vuestras familias", ha dicho el alcalde poco antes de solicitar un aplauso, que ha durado varios minutos, en recuerdo con quienes han padecido y padecen cáncer de mama.

