Capital El alcalde ve en la construcción del nuevo Conservatorio de Danza el final de un agravio con la ciudad viernes 26 de marzo de 2021 , 19:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Junto al consejero de Educación, Javier Imbroda, el alcalde participa del acto de primera piedra de una dotación que tendrá una inversión de 5,5 millones de euros construida tras la cesión de una parcela municipal El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha señalado que el acto de la primera piedra del futuro Conservatorio de Danza es el “primer paso en firme de un proyecto muy necesario, que tanta ilusión nos hace a los almerienses en general y al mundo del arte, la educación y la cultura en particular. Un gran día para la ciudad ”, ha calificado el primer edil que resuelve una reivindicación “tan justa como necesaria” Un logro además que, en presencia de la presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet; el consejero de Educación, Javier Imbroda; y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Maribel Sánchez, entre otras autoridades, el alcalde ha venido a reconocer como fruto de la “colaboración” entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento y de un trabajo “compartido” entre administraciones y partidos diferentes, desbloqueando problemas de la sociedad que, a su juicio, traslada un mensaje “muy positivo para todos los andaluces y de manera muy especial a todos los almerienses”. De forma particular, ha querido a agradecer al consejero Imbroda “su implicación para desbloquear un proyecto largamente demandado por la sociedad Almeriense. No se me ocurre una mejor manera de apostar por el futuro de la sociedad que haciéndolo por la cultura, la educación y el arte. Y eso es lo que viene a representar el nuevo Conservatorio de Danza en nuestra ciudad”, ha recalcado el alcalde. Una dotación que, además de posibilitar a más de 400 alumnos almerienses formarse en disciplinas artísticas relacionadas con la danza, con unas instalaciones “modernas y ejemplares”, viene a honrar a la figura de Kina Jiménez, presente también hoy en este acto, junto a profesores y alumnos del Conservatorio “historia viva de la danza almeriense que encarna a tantos profesionales de este centro, convirtiendo con su labor a Almería en cuna de grandes artistas que siguen recorriendo el mundo llevando el nombre de esta tierra”. Fernández-Pacheco ha recordado también que con este acto “cumplimos con una promesa y un compromiso público adquirido que supone además el final de un agravio, demostrando que defendiendo argumentos, con la verdad y con la razón en la mano, de forma constructiva, los hechos llegan. Hoy bajamos el telón de ese agravio histórico que se tenía con esta ciudad y nuestra provincia, y levantamos otro mucho más ilusionante que nos tiene que llevar a grandes éxitos en el futuro”, ha felicitado. “La próxima vez que salgáis a bailar será para el disfrute de los almerienses. Ya nunca más vais a tener que pedir un espacio digno de aprendizaje, como hemos hecho muchos hasta ahora”, ha defendido el alcalde, aludiendo a las numerosas ocasiones y el largo tiempo en el que se han sucedido actuaciones en la calle o concentraciones, protagonizadas por estudiantes, docentes y familias reivindicando la necesidad de un Conservatorio. Agradecía igualmente el alcalde el trabajo de la consejería de Educación de la Junta y del Área de Urbanismo del Ayuntamiento para “agilizar” un proyecto que pone punto final a la “injusta discriminación que han sufrido durante muchos años tantos alumnos almerienses y que va a ayudar a que el talento y la capacidad de los almerienses. Aquí se priorizan los problemas de Almería, la bandera de Almería, la única que importa cuando de lo que se trata es de sacar adelante proyectos estratégicos como éste”, ha concluido. Respuesta a una demanda histórica Con un presupuesto de 5,5 millones de euros, esta actuación iniciada con la primera piedra forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía,que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Durante su visita a la parcela, el Consejero de Educación, Javier Imbroda, ha destacado que la Consejería ha impulsado un proyecto que se anunció por primera vez en 2007 y, que hoy, 14 años después, comienza a ser una realidad, dando respuesta así a la demanda histórica de una sede propia para el Conservatorio de Danza. En este sentido, el consejero ha resaltado que esta obra es un ejemplo más del compromiso de la Junta con la educación y, especialmente, con las enseñanzas artísticas en la provincia de Almería. Además, ha informado de que si el desarrollo de las obras transcurren con normalidad la nueva sede del Conservatorio, que se ubicará en la zona de Nueva Almería, podría estar terminado para el mes de septiembre de 2022. El titular de Educación y Deporte ha subrayado también el “importante impulso” que se está dando a las infraestructuras que acogen enseñanzas artísticas en Andalucía con el desbloqueo de proyectos “tan relevantes como esperados por la ciudadanía” como el Conservatorio de Danza de Almería, junto a otras infraestructuras que se desarrollan a lo largo de toda la región. Del mismo modo ha señalado que en la actualidad hay programadas 114 actuaciones de construcción, ampliación, reforma o mejora de centros educativos públicos, en toda la provincia de Almería, con un presupuesto total de 103,1 millones de euros. Por su parte, la presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet, ha calificado como “totalmente necesaria” la puesta en marcha de esta infraestructura, “reclamada a lo largo de muchos años y que, como hoy se demuestra, con voluntad política y llegando a acuerdos, se pueden conseguir las cosas, respondiendo así a las necesidades de la ciudadanía”. Conservatorio Profesional de Danza ‘Kina Jiménez’ El Conservatorio Superior de Música ‘Kina Jiménez’, que se ubicará en una parcela de más de 10.040 metros cuadrados en la zona de Nueva Almería, contará con una superficie de 4.951 metros cuadrados construidos y tendrá capacidad para un total de 420 alumnos y alumnas. El edificio, de dos plantas de altura, tendrá planta cuadrada y se articulará en torno a un patio, que funcionará como espacio de descanso y esparcimiento para la comunidad educativa, a modo de claustro. El Conservatorio dispondrá, en la zona docente, de 16 aulas de danza profesional, cuatro de danza elemental y dos aulas de música, así como un aula de maquillaje, una sala de biblioteca-videoteca y un salón de actos con escenario con capacidad para 312 espectadores sentados. El área de administración se compondrá de despachos para la dirección, jefatura de estudios, secretaría y archivo, sala de profesorado, cuatro departamentos, sala para las asociaciones de madres y padres y del alumnado, conserjería y reprografía. Como espacios de esparcimiento, el centro dispondrá de zonas comunes, cafetería, patio interior, porches, zona ajardinada y aparcamientos. El Conservatorio, en el que están matriculados este curso 363 alumnos y alumnas, oferta las enseñanzas elementales básicas y profesionales de Danza, en las especialidades de Danza Española, Danza Clásica y Baile Flamenco.

