Capital El alcalde visita el local solidario que Manos Unidas abre estos días de Navidad sábado 25 de diciembre de 2021 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha animado a los almerienses a participar del proyecto de solidaridad con el que esta ONG quiere contribuir al mantenimiento de sus proyectos en Perú y Bangladesh El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado el local solidario que Manos Unidas ha abierto en el número 73 del Paseo de Almería donde, hasta el 5 de enero, se ponen a la venta productos de comercio justo y otros artesanales procedentes de diferentes países del mundo. La recaudación irá destinada a la lucha contra el hambre en el mundo y al mantenimiento de dos proyectos solidarios en favor del empoderamiento de la mujer y los jóvenes en Perú y Bangladesh. La apertura de la tienda solidaria de Manos Unidas se ha convertido en “una feliz tradición navideña”, ha dicho el alcalde, que ha aprovechado para conocer los productos puestos a la venta, para adquirir algunos regalos y para animar a los almerienses a visitarla, hacer compras de productos procedentes de distintos puntos del mundo y a conocer, más de cerca, la ONG Manos Unidas. En Almería son más de un centenar los voluntarios que contribuyen con Manos Unidas, una ONG que cuenta en España con más de 6.000 voluntarios que trabajan en la lucha contra el hambre y la financiación de proyectos de desarrollo en 60 países, con una media de 60 proyectos al año. Por su parte, el presidente delegado de Manos Unidas en Almería, José Juan Moreno, ha agradecido al alcalde su visita a este local solidario, “ayudando así a visibilizar la acción de esta ONG con los más necesitados y a contagiar solidaridad entre los almerienses”. Asimismo, ha destacado el trabajo de los voluntarios “sin los que sería imposible abrir esta tienda”. El regidor ha tenido la oportunidad de recorrer los diferentes mostradores en los que se suceden artículos de comercio justo, trabajos artesanales (muchos realizados por los propios voluntarios de Manos Unidas) y otros procedentes de Perú o Palestina. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

