Capital El alcalde visita las hermandades de Caridad, Santo Entierro y Soledad viernes 02 de abril de 2021 , 15:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ayuntamiento y Agrupación de Hermandades y Cofradías realizan una ofrenda floral conjunta en la iglesia de San Pedro ante el Santo Entierro, la que es procesión oficial de la Semana Santa almeriense El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado las hermandades de Caridad, Santo Entierro y Soledad, y ha depositado flores en nombre de la ciudad de Almería, a los pies de las imágenes que hoy Viernes Santo hubieran salido en procesión por las calles de la ciudad, de no haberse suspendido las salidas por el COVID. Junto al concejal delegado del Área de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, el alcalde ha acompañado al presidente, Isaac Vilches, y miembros de la Agrupación de Hermandades y Cofradías en la visita a la Hermandad del Santo Entierro, en la iglesia de San Pedro. De luto, los representantes municipales y de la Agrupación han realizado una ofrenda floral conjunta ante las imágenes que son las que salen cada Viernes Santo en la que es procesión oficial de la Semana Santa de Almería Además de visitar el Santo Entierro, donde ha sido recibido por Fini Salvador, Fernández-Pacheco ha compartido conversación y recogimiento con Juan Soler, hermano mayor de Caridad, en la iglesia de Santa Teresa, y con Francisco Javier Morcillo en la visita a Soledad, en la iglesia de Santiago. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

