Deportes El PMD quiere recuperar al público en entrenamientos y competiciones viernes 02 de abril de 2021 , 15:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ha fijado un estricto protocolo, con límite de aforo, asiento preasignado y distanciamiento, y estudia ponerlo en marcha tras la Semana Santa



El Patronato Municipal de Deportes trabaja desde el inicio de la pandemia para compatibilizar la seguridad sanitaria con la necesaria práctica del deporte, y dentro de esta línea va a dar un nuevo paso adelante permitiendo que haya público en los entrenamientos y competiciones de todas las disciplinas que se celebran en las instalaciones deportivas municipales. Esta medida se pondrá en marcha después de Semana Santa, aunque aún se trabaja en el día exacto en el que comenzará a aplicarse.



En esta línea, el concejal de Deportes, Juanjo Segura firmó el pasado miércoles el protocolo que debe cumplirse “siempre que la situación así lo permita”. Juanjo Segura explica que “la estabilización de la pandemia nos permite adoptar esta medida, siempre con máxima prudencia, y de esta manera atender una necesidad como es la presencia de familiares que acompañan a sus hijos en los entrenamientos de las escuelas municipales. Con asiento preasignado, límite de aforo y distancia social, lo comenzaremos a poner en práctica. El día exacto se hará público la próxima semana”.



En esta línea, el protocolo fijado por el PMD pone claro, en el primer punto, “la obligación de cautela y protección. Los usuarios deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos. Este deber de cautela y protección será igualmente exigible a los clubes deportivos y demás organizadores de actividades deportivas”.



En segundo lugar, “el uso de la mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad es obligatorio, en todo momento, para los asistentes y resto de usuarios no deportistas en la instalación deportiva”.



En cuanto a las medidas de aforo, el protocolo establece un límite del aforo para la práctica físico-deportiva del 50% en espacios deportivos convencionales al aire libre, así como en los espacios deportivos convencionales cubiertos. En las instalaciones deportivas convencionales al aire libre, en todo caso, el máximo será de 400 personas, incluyendo trabajadores y deportistas. En las instalaciones deportivas convencionales cubiertas, en todo caso, el máximo será de 200 personas, incluyendo trabajadores y deportistas. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.3 c) de la Orden de 29 de octubre de 2020, el público deberá permanecer sentado y con localidades preasignadas, además de llevar mascarilla en todo momento. No se permitirá, bajo ninguna circunstancia, la movilidad del público por las dependencias de la instalación.



En todo momento, los deportistas, personal técnico y resto de asistentes, deberán respetar la circulación establecida en la instalación y las directrices del personal de la instalación, evitando la formación de pequeños grupos y aglomeraciones. Para tal efecto, queda terminantemente prohibido permanecer en la instalación una vez haya finalizado la actividad deportiva. En ningún caso, los deportistas podrán adquirir la condición de público tras finalizar su entrenamiento.



Por último, Juanjo Segura explica que "esta medida podrá modificarse en función de los datos de la pandemia de la Covid-19 en Almería y las directrices de las autoridades sanitarias".

