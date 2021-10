Capital El alcalde visita las nuevas instalaciones de Clece lunes 04 de octubre de 2021 , 20:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco participa en el homenaje a usuarios y trabajadores del servicio por su valentía en la pandemia y firma un protocolo con la empresa, que velará por formar almerienses en riesgo de vulnerabilidad





El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado las nuevas instalaciones que la empresa Clece,SA ha habilitado en la avenida del Mediterráneo para la gestión del servicio público de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Almería. Acompañado por la concejala delegada del área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, y técnicos del área, ha tenido la oportunidad de conocer el nuevo espacio y de participar en el homenaje que la empresa ha brindado a un matrimonio de usuarios del servicio, Emilia Salinas y Damián Soler, y a una auxiliar de ayuda a domicilio, Ana María Bono, en representación de toda la familia de este servicio público que “es el servicio público de las personas, el más humano de todos los que presta el Ayuntamiento de Almería”, ha subrayado el regidor.



Fernández-Pacheco ha puesto de relieve el servicio de ayuda a domicilio no tanto por el volumen económico, que es de los más elevados con 12,6 millones de euros al año, o por el número de familias a las que beneficia, más de 2.300 de usuarios, y más de 600 de trabajadores, sino porque es el servicio que atiende a quien más lo necesita para ofrecer mayor calidad de vida y que todos, mayores y personas vulnerables, puedan continuar con su día a día.





En primera línea de batalla

Ha aplaudido el alcalde la “valentía” de los trabajadores del servicio, la gran mayoría mujeres, que al inicio de la pandemia vivieron momentos de incertidumbre, como todos, pero que, además, siguieron al pie del cañón atendiendo a un colectivo tan vulnerable como el de las personas mayores. De ahí, el agradecimiento del Ayuntamiento a la empresa, a los trabajadores, y a todos los usuarios que han estado en primera línea de batalla frente al COVID-19.



Un agradecimiento que ha mostrado también la propia empresa. Su gerente provincial, Diego López, ha querido aprovechar la apertura de las nuevas instalaciones para homenajear a usuarios y trabajadores con un acto sencillo de entrega de sendas placas (a la trabajadora Ana María Bono) y al matrimonio formado por Emilia Salinas y Damián Soler (en representación de todos los beneficiarios de este servicio público). “Por vuestra actitud positiva ante la adversidad, por vuestra lucha continua, por hacer que prestarle nuestra atención sea más sencillo, por enseñarnos tanto, por sonreír en los momentos más complicados, por ser especiales para nosotros”, reza la placa de homenaje a los usuarios.



Nuevas instalaciones

Clece, SA, empresa que presta el servicio municipal de ayuda a domicilio en Almería, ha habilitado nuevas instalaciones para los 19 trabajadores de coordinación y administración del servicio que, a pie de calle, están ahora más cerca de los usuarios y de sus familias, han señalado desde la entidad. Son 350 metros cuadrados de espacio de trabajo, más 150 metros cuadrados de almacén al servicio de las 2.342 personas usuarias del servicio y de los 630 trabajadores (572 de ellos, mujeres).





Protocolo de colaboración

Ya en las nuevas instalaciones, Ayuntamiento de Almería y Clece,SA han firmado un protocolo general de actuación en el marco del programa Eracis (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) por el que la empresa que presta el servicio de ayuda a domicilio (en el marco de la Ley de la Dependencia) se compromete a estudiar y valorar los perfiles de las personas que, en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad o integrantes de un colectivo desfavorecido puedan formarse en Clece a través de un programa de prácticas formativas, que no laborales, de cara a poder acceder en un futuro al mercado laboral con mayor facilidad.



Un protocolo, suscrito entre el alcalde y el gerente provincial de Clece, SA, que ha venido a “poner la guinda” de un acto en el que “han primado las personas”, ha apuntado Diego López. “Una ciudad que se honra en ser grande, ha de ser capaz de reconocer a las personas que hacen acciones que bien merecen la pena”, ha dicho el alcalde, en agradecimiento a la empresa, a los usuarios y trabajadores del servicio de ayuda a domicilio que, ha insistido, “han sido y son ejemplares”.



Eracis es un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y que, tal y como queda recogido en el protocolo firmado, persigue una actuación dirigida al fomento de la empleabilidad en los colectivos en riesgo de exclusión social. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

