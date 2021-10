Capital Almería presenta trece proyectos para obtener fondos europeos Next Generation lunes 04 de octubre de 2021 , 20:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El importe total de la inversión en los proyectos subvencionables presentados a las convocatorias abiertas por los ministerios de Movilidad y Comercio y Turismo supera los once millones de euros



El Ayuntamiento de Almería ha aprobado sendas solicitudes para participar, a través de diferentes proyectos financiables que ha elaborado, en dos de las nuevas convocatorias de ayudas que se han abierto para optar a los fondos europeos 'Next Generation', dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia ante la situación generada por la pandemia del coronavirus Covid-19.



En concreto, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la presentación de un total de 13 proyectos relacionados con movilidad sostenible y el fortalecimiento del sector comercial en zonas turísticas. El conjunto de proyectos que se han presentado está valorado en 11.037.709,68 euros. Los fondos solicitados para la ejecución e implantación de proyectos de movilidad sostenible, a través de la convocatoria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ascienden a 10.263.982,68 euros, mientras que los fondos para el fortalecimiento del sector comercial, solicitados a través de la convocatoria del Ministerio de Comercio y Turismo, ascienden a 773.727 euros. En ambas líneas se contempla una aportación municipal del diez por ciento.



Cabe recordar que los objetivos de esta línea de ayudas se han concebido como el instrumento europeo de recuperación (Next Generation EU) y que en el marco estatal tienen como objetivo la recuperación del nivel de empleo, la actividad económica y la transformación del modelo económico español entorno a la sostenibilidad, digitalización e inclusión social.



En la convocatoria del Programa de Ayudas a Municipios para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones y la Transformación Digital y Sostenible del Transporte Urbano se han presentado 9 proyectos, “actuaciones dirigidas a mejorar el reparto modal e impulsar la movilidad eficiente, sostenible, digital y saludable en la ciudad de Almería, denominación global con la que se concurre a esta línea de ayudas”, ha explicado Vázquez, reconociendo en la movilidad urbana “una de las principales problemáticas de cualquier ciudad y una de las líneas principales por las que se está apostando desde la gestión municipal, a través de un enfoque que debe ser transversal”.



“Los proyectos para los que se solicita financiación a través de estos fondos responden a la estrategia municipal plasmada en el Plan de Movilidad Urbana de Almería (PMUS) y el Plan Estratégico, y las actuaciones contenidas en estas propuestas serán o están siendo ya abordadas por las áreas de Seguridad y Movilidad y Urbanismo e Infraestructuras”, ha justificado Vázquez, reconociendo como finalidad de estos proyectos “mejorar la calidad del aire y de vida en el entorno urbano de Almería, fomentar la movilidad activa y reducir el uso del coche, impulsar la descarbonización a través de medidas dirigidas al tejido e infraestructuras de la ciudad gracias a herramientas digitales de gestión del tráfico, así como favorecer y optimizar el uso del transporte público urbano digital y sostenible, como alternativa al vehículo privado”.



Las actuaciones incluidas en esta solicitud son la remodelación de Plaza de la Administración Vieja y entorno y de la calle Marcos, la mejora en los accesos al monumento de San Cristóbal y acondicionamiento del espacio libre que lo circunda, la construcción de un aparcamiento disuasorio complementario al acceso peatonal al entorno de San Cristóbal, actuaciones para la mejora de la distribución urbana de mercancías en Almería (carga y descarga), información en tiempo real de plazas de aparcamiento en zona regulada en Almería, información en tiempo real de plazas de aparcamiento subterráneo en Almería, herramienta de planificación de viajes, gestión inteligente y sostenible del tráfico de la ciudad de Almería, así como actuaciones de sistemas de información de la movilidad en Almería (calidad del aire en tiempo real)



Fortalecimiento sector comerciales

El conjunto de iniciativas presentadas a la convocatoria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dirigido al fortalecimiento del sector comercial en zonas turísticas se ha hecho bajo la denominación de Proyecto PRODIR-AL: “PROmoción, DIgitalización y Reducción de residuos, del comercio local de Almería, con una inversión prevista de 773.727 euros. El proyecto contempla dos grandes ejes de actuaciones: Digitalización y Sostenibilidad



El objetivo de estas actuaciones, en la línea del trabajo que viene realizando ya el Ayuntamiento, busca “estrechar aún más la colaboración con el sector comercio de la ciudad, con más medidas de apoyo y refuerzo a los comercios que permitan acompañar la recuperación tras la pandemia, recuperando el atractivo de los mercados municipales, promocionándolos de cara al mercado turístico, ayudar también a hacer frente a incipientes amenazas en el sector comercial, como el comercio online, además de abordar problemas de carácter medioambiental y contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático”, ha resumido Vázquez.



En consecuencia, las cuatro proyectos para esta convocatoria, van dirigidos a la implantación de un servicio de asesoramiento sobre digitalización individualizado dirigido a comercios locales, una estrategia digital para la promoción del turismo de compras y de la oferta del comercio local, la ejecución de un plan de reducción de residuos y bolsas de plástico en mercados y mercadillos ambulantes, así como la instalación de toldos en calles del centro comercial de la ciudad, sumando en este caso una superficie sumando una superficie total estimada de 3.800 m2. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

