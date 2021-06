Capital El alcalde y A Toda Vela colaboran en dar una vida independiente a personas con discapacidad miércoles 16 de junio de 2021 , 20:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco subraya la gran apuesta por la promoción de la autonomía que ofrece la Oficina Municipal de Vida Independiente que en el último año atendió a 30 personas con discapacidad intelectual





El Ayuntamiento ha firmado un nuevo convenio con la Asociación A Toda Vela para continuar con el proyecto de Oficina Municipal de Vida Independiente y Promoción de la autonomía de Almería. Un proyecto que “nació como primera oficina de estas características en España y que sólo en el último año ha atendido a treinta personas con discapacidad intelectual a las que se orienta, tutoriza y acompaña en sus legítimas aspiraciones para disfrutar del ocio, acceder a una vivienda, a cursos de formación, a un empleo y a cualquier otro servicio o planteamiento que entre dentro de lo que es una vida independiente”.



Así lo ha apuntado el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, que ha suscrito el nuevo convenio con la presidenta de la asociación, Dolores Manzanares, de cara a seguir poniendo a disposición de los ciudadanos almerienses un proyecto que convierte Almería “en una ciudad cada día mejor y más inclusiva”.



La Oficina Municipal de Vida Independiente permite disfrutar de los servicios públicos y de todo lo que la ciudad puede ofrecer, “con independencia de las capacidades de cada uno”. Con el apoyo económico del Ayuntamiento (15.000 euros), los profesionales de A Toda Vela asesoran, ayudan y acompañan a las personas con discapacidad intelectual para poder disfrutar de los mismos derechos que cualquier otro almeriense, disfrutar del ocio, de la compañía de sus amigos, de la vida cultural de la ciudad, de la posibilidad de acceder a un empleo, la formación que eligen y también de un hogar independiente de su familia.



Proyecto ‘Mi casa’

En este aspecto, la directora y fundadora de A Toda Vela, Isabel Guirao, ha explicado cómo este año, como novedad, se va a impulsar desde la asociación un proyecto que, bajo el nombre de ‘Mi casa’, se va a dar apoyo a personas con discapacidad intelectual que apuestan por vivir de forma independiente, sin tener que ir a una residencia. “Quieren apoyo para vivir en comunidad, para relacionarse con sus amigos, realizar actividades formativas y vivir como cualquier otra persona”, insiste Guirao, que ha tachado de “muy ilusionante” este proyecto “innovador” en el que A Toda Vela “vuelve a contar con el apoyo del Ayuntamiento”.



La apuesta por ofrecer apoyo para que todas las personas, independientemente de sus capacidades, disfruten de sus derechos es una “política compartida” entre Ayuntamiento y A Toda Vela. Una apuesta que “ha echado raíces”, subraya el alcalde que, acompañado por la concejal delegada de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, se ha mostrado “orgulloso” por seguir caminando con las asociaciones que apoyan a las personas con otras capacidades para hacer de Almería “una ciudad más participativa” y, cada vez más cerca de ser una capital “cien por cien inclusiva”.



El último de los convenios suscrito con A Toda Vela tiene vigencia de un año y gracias a él, las personas con discapacidad intelectual de la ciudad podrán beneficiarse, una vez son derivadas a la asociación desde los diferentes centros de servicios sociales, de esa orientación, tutorización y apoyo que ofrecen los profesionales de la entidad para tener una vida independiente. Profesionales que ponen “todo su talento, experiencia y todo el bagaje atesorado por A Toda Vela a lo largo de los años al servicio, no sólo de sus socios, sino de toda Almería”, ha aplaudido Fernández-Pacheco. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.