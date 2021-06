Capital El sector agrícola se forma ante el reto de la ciberseguridad miércoles 16 de junio de 2021 , 20:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal Carlos Sánchez y el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, inauguran el ‘bootcamp’ impartido por Sernivel3



El sector agrícola almeriense se está formando en ciberseguridad, en un curso que se organiza durante dos días en Coexphal, impartido por la empresa Sernivel3, y que ha sido inaugurado por el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, y el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández. Durante la primera jornada se ha puesto de manifiesto la necesidad de que las empresas refuercen los protocolos de seguridad para evitar la acción de los ‘hackers’.



Un ciberataque puede suponer, entre otros daños, filtración de datos mercantiles, puede entrar en nuestro sistema y secuestrar los sistemas de la cooperativa y solicitar un rescate, pueden robar información de una nueva variedad de semillas que se esté investigando y aún no se haya registrado, puede hackear la web y demás aplicaciones de la empresa, o simplemente suplantar el email del gerente y ordenar un pago bancario indeseado. Por eso, es importante que establezcan una serie de protocolos que garanticen la ciberseguridad del todo el sector agrícola.



En la inauguración, el concejal Carlos Sánchez ha manifestado que “la agricultura refleja perfectamente cómo es el ADN de los almerienses: personas hechas a sí mismas, que con mucho esfuerzo y sin ayuda externa, han sabido labrarse el futuro y posicionarse como referentes de su sector. Un sector que en plena crisis por la pandemia del Covid ha generado 73.500 empleos en toda la provincia. Para la ciudad de Almería la agricultura es un sector estratégico y por eso desde el Ayuntamiento lo cuidamos dentro de nuestras limitadas atribuciones. Hay que recordar que ya hace más de 80 años los agricultores empezaron a cultivar en la Vega de la ciudad, y, actualmente, el municipio cuenta con más de 3.000 hectáreas de invernaderos (el 10% de la provincia) y viven de la agricultura 15.000 familias”.



Entre las actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento, Carlos Sánchez ha afirmado que “tres son las áreas en las que tenemos competencias: ordenación rural, infraestructuras agrarias y caminos rurales. Y entre todas me gustaría destacar que en los últimos años se han realizado planes de mejoras en más de 200 caminos rurales, con más de 150 kilómetros y una inversión de 5 millones de euros”. Por último, y centrándose en la ciberseguridad, el concejal ha destacado que “el sector agrícola, al igual que ha incorporado la innovación en producción y comercialización, seguro que abordará con garantías la ciberseguridad”.



Por su parte, el gerente de Coexphal ha manifestado que “cuando se nos planteó el poder hacer una jornada de ciberseguridad consideramos que no podía ser más apropiado este momento por lo que está ocurriendo en las empresas, que están viendo cómo están siendo amenazados sus sistemas informáticos. Todos los que estáis hoy aquí sois técnicos y conocéis la falta de seguridad en los sistemas informáticos de las empresas hortofrutícolas de Almería. Por este motivo quisimos hacerla lo antes posible para que los departamentos de informática tuvieran cuanto antes la máxima información y conocieran de primera mano lo que está ocurriendo en otras empresas”.



Luis Miguel Fernández ha agradecido a Sernivel3 “por su implicación y por trasladar a su personal para realizar este encuentro desde aquí, y por supuesto al Ayuntamiento de Almería por su implicación como siempre en la mejora de la profesionalización de todas nuestras empresas hortofrutícolas”.



