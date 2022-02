Deportes Ampliar El Almería alterna el trabajo entre el Anexo y el Estadio jueves 17 de febrero de 2022 , 20:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los rojiblancos entrenan a puerta cerrada para poner a punto el equipo ante el partido frente al CD Mirandés





El Almería se encuentra en el ecuador de su preparación para el partido que el domingo le enfrentará al CD Mirandés, y este jueves la plantilla ha alternado su trabajo a puerta cerrada entre el Anexo, donde ha comenzado a ejercitarse tras la activación en el gimnasio, y el Estadio de los Juegos Mediterráneos, escenario de la confrontación. En esta tercera sesión de la semana, como también ocurrirá en la del viernes y en la del sábado, los rojiblancos están centrados ya en el trabajo específico del partido. De hecho después de la parte realizada en el Anexo, se ha pisado el Estadio para ensayar estrategia y acciones de balón parado. Como ya hemos venido informando, Rubi tiene disponibles a todos sus jugadores, excepción de Juanjo Nieto, lesionado de gravedad. El futbolista castellonense está recibiendo continuas muestras de apoyo, y en este sentido la Real Sociedad, por ejemplo, ha enviado un mensaje de ánimo firmado por su director deportivo, Roberto Olabe. LaLiga también se ha puesto en contacto con Juanjo Nieto, que se encuentra bajo la supervisión de los servicios médicos del club hasta el momento de la operación a la que se someterá en breve. Este viernes y el sábado, la UD Almería volverá a entrenar a puerta cerrada, en ambos casos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

