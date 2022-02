Capital Almería se adhiere a la ‘Declaración de Valladolid’ y se compromete con la economía circular jueves 17 de febrero de 2022 , 20:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Entre las mociones hoy aprobadas en Plenos se incluye la constitución de la asamblea climática ciudadana, que será convocada para el próximo mes de marzo como ha anunciado la concejala de Sostenibilidad, Margarita Cobos El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, con el único voto en contra de Vox, unirse a la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) conocida como ‘Declaración de Valladolid’ estableciendo un compromiso para trabajar por la economía circular, con la defensa de la sostenibilidad y el Medio Ambiente como objetivos. En línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la llamada ‘Declaración de Valladolid’ actualiza los contenidos, propuestas y compromisos de la Declaración de París firmada en 2015 y la Declaración de Sevilla en 2017. Este documento, impulsado por la FEMP y que el Grupo Municipal Popular ha elevado hoy a Pleno en forma de moción, recoge 16 propuestas para conseguir minimizar la utilización de los recursos naturales, gestionar el consumo del agua, impulsar la sostenibilidad de los espacios urbanos y promover conductas saludables para el entorno y la población. Con esta adhesión a la ‘Declaración de Valladolid’, Almería manifiesta “su compromiso de seguir trabajando por la eficiencia hídrica, promover el ahorro energético y hacer más uso de las tecnologías límpias, a fomentar la movilidad sostenible, a fomentar la colaboración de la comunidad cientifica y el trabajo entre distintas administraciones y a algo más importante: poner el foco en la economía circular como fuente de impulso de las nuevas tecnologías”, ha defendido la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos. “Debemos trabajar para hacer que los residuos se conviertan en materia prima. Es eso es la economía circular”, resumía la edil, abogando para que “se eviten los vertederos, que nuestros mares se llenen de de plástico, evitemos, en definitiva, que nuestro mundo se contamine”. En esa labor, según la responsable del Área de Sostenibilidad Ambiental, “está trabajando el Ayuntamiento”, poniendo como ejemplo entre las numerosas iniciativas impulsadas a nivel municipal la puesta en marcha, recientemente, del uso del contenedor marrón, como parte de una política medioambiental “comprometida” para conseguir una sociedad mejor y una ciudad más sostenible. Mesa climática En esta misma línea se ha aprobado, también con el único voto en contra de Vox, la propuesta de constitución de la asamblea climática ciudadana de Almería, propuesta que en forma de moción ha elevado al Pleno el grupo municipal de Podemos, y para la que la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ya ha puesto fecha “para el próximo mes de marzo”, ha anunciado. “Entendemos necesario extender a la sociedad el debate sobre el cambio climático en el convencimiento de que una ciudad con una mejor calidad ambiental repercute en una mejor calidad de vida”, ha expresado la edil popular, reconociendo en esta mesa de trabajo pendiente de constituirse “una buena oportunidad para visibilizar a los colectivos que trabajan por una mejora de las condiciones climáticas ayudando, desde su perspectiva y conocimiento y a través de foros de participación com éste, a mejorar nuestra acción política en materia medioambiental”. Parque del Boticario La situación derivada como consecuencia de la “dejadez” socialista sobre el Parque del Boticario durante los años de gobierno al frente de la Junta, se ha colado también en el Pleno de hoy, a través de una moción presentada por Vox, reclamando actuaciones obre el mismo, que ha sido rechazada. Justificaba ese rechazo la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, en el “oportunismo” de esta petición en el momento en el que se aborda, con la Junta de Andalucía, su puesta en valor. Actuaciones a las que se sumará también el Cordel de La Campita, como ha avanzado Cobos, reprochando al grupo municipal socialista el haber hecho de estos espacios “decorados de papel creados para lucirse y que, después, han abandonado a su suerte”. En este sentido, ha recordado que “la callada por respuesta” ha sido la posición habitual de los socialistas frente a los años de dejadez de la Junta ha evidenciado sobre este espacio, un Parque del Boticario, “que dejaron sin agua, en sus aseos y las treinta y dos fuentes que allí se encuentran, sin dotación de riego suficiente para atender las necesidades de la vegetación allí plantada, ordenando incluso que no se hicieran labores de mantenimiento, al tiempo que han venido reclamando al Ayuntamiento su recepción y mantenimiento”, ha censurado Cobos. Mesa Semana Santa Mayoritariamente también ha sido rechazada la moción presentada por el grupo socialista reclamando la convocatoria de la Mesa de la Semana Santa, denunciando el concejal de Pormoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, el enésimo intento de los socialistas “por politizar todo y convertir la Semana Santa en un circo. Hablamos de un tema muy serio, muy importante y con una gran repercusión y proyección para la ciudad”. En este contexto ha lamentado que la portavoz socialista, Adriana Valverde, venga ahora a interesarse por la Semana Santa. “Se nos ha hecho capillita”, ha expresado, recriminando que esa actitud le vaya solo a durar hasta finales del mes de mayo del año que viene. Por otro lado, Sanchez ha reafirmado el compromiso municipal “con la Semana Santa y con las Hermandades y Cofradías”, referendado con ayudas económicas, también en los años que por culpa de la pandemia no se ha desarrollado plenamente su actividad cofrade. Al mismo tiempo el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, haciendo uso de la palabra en el Pleno ha recordado que a la subvención recogida en el presupuesto municipal para la Agrupación de Hermandades y Cofradías se sumará, este año también, el gasto que comporta la organización de la Semana Santa y, con ocasión de la celebración del 75 aniversario de la Agrupación, una colaboración económica y organizativa. Rechazadas también han quedado las propuestas de los grupos Ciudadanos y socialista, elevadas como mociones, relativas a dotar de infraestructuras a zonas hoy “rurales” en la zona de Los Partidores o el “blindaje de la sanidad pública”, debate que se ha trasladado también al pleno municipal. Sobre la primera de las cuestiones, la concejala de Sostenibilidad Ambiental ha explicado que “el Ayuntamiento no puede saltarse las normas y, en el caso de viviendas que no se encuentran en suelo urbano no consolidado, la solución a los problemas de infraestructura, bien de agua o electricidad, pasa por una solución legal que satisfaga las necesidades de estos almerienses. Un problema que desde el Equipo de Gobierno estamos tratando de resolver, junto a los vecinos”. Respecto de la situación de la sanidad en Andalucía, asunto que el partido socialista ha querido derivar a la instancia local, la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, ha contrapuesto los tres años de avance y cambio que ha supuesto el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos al frente de la Junta en materia sanitaria frente a los “casi cuarenta de dejadez socialista. No es fácil revertir el daño que han hecho a la sanidad en esta región”, ha censurado Vázquez. “Es una realidad que no quieren ustedes ver. Pero hoy hay más médicos, camas, plazas hospitalarias y número de hospitales que antes, y el gasto en sanidad por habitante es también mayor”, ha explicado Vázquez. “Nos exigen revertir en tres años casi cuarenta de dejadez. Y aunque es poco tiempo se han alcanzado no pocos logros”, ha asegurado la portavoz popular. “Hoy hay 30.000 sanitarios más que cuando ustedes se marcharon del gobierno de la Junta. Los contratos, además no son como los de antes, cuando llegaban a contratar de lunes a viernes. Dejaron más de 500.000 andaluces sin contabilizar en las listas de espera. Los días de espera en esas listas también se han reducido, de 180 días a 66. Y si hablamos de infraestructuras y nuevas dotaciones hay que recordar los años que tardaron ustedes en empezar las obras del Materno Infantil o los más de 15 años que tardó en llevarse a término la reapertura de la Casa del Mar”, ha enumerado Vázquez Mociones institucionales

Además de todo lo anterior, como parte de los veinticuatro puntos incluidos en el Orden del Día de la sesión plenaria de hoy, se ha aprobado, con carácter institucional, la moción para denominar una calle o espacio público de Almería con el nombre de Juan Antonio Barrios Fenoy, cronista almeriense recientemente fallecido. También carácter institucional ha tomado la propuesta en forma de moción presentada por el grupo municipal de Podemos reconociendo la figura del compositor almeriense Juan Manuel Hidalgo Segura. Este prolífico artista, profesor de piano en el Conservatorio de Música de Almería, ha sido distinguido recientemente con la medalla de bronce en los 'Global Music Awards' de California (EEUU), conocido concurso internacional de música que reconoce a músicos independientes. Otro de los nombres propios de esta sesión plenaria ha sido el de quien fuera jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del Complejo Hospitalario Torrecárdenas y Colegiado Honorífico y Medalla de Oro Colegial de Almería desde Abril de 2018, el doctor Blas Carrillo, reconociéndose por parte del Pleno de la Corporación su labor y trayectoria, aprobando con ello una moción que vendrá ahora acompañada de la denominación de un espacio público en la ciudad, pendiente de determinar. Junto a estos nombres propios que han protagonizado algunas de los puntos de este Pleno, al que sumar el de la nueva interventora incorporada al organigrama municipal, Ana Belén Jiménez Castillo.

