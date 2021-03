El Almería quiere mantener su privilegio en Ponferrada

jueves 18 de marzo de 2021 , 07:51h

El Almería, tras la jornada de descanso del martes después del partido jugado el lunes ante el Alcorcón, ha reanudado los entrenamientos en el Anexo, y lo ha hecho pensando ya en el encuentro que el domingo, a las 14 horas, le enfrentará a la SD Ponferradina en el Estadio de El Toralín correspondiente a la trigésima jornada de la Liga SmartBank.



José Gomes, recordemos, recupera a Nikola Maras que ha cumplido sanción, pero no podrá disponer de Sadiq, por acumulación de amonestaciones. El delantero nigeriano y Alex Centelles no han estado en la primera de las cuatro sesiones de trabajo que tiene la plantilla antes de viajar a Ponferrada. El máximo goleador tiene permiso del club para solventar unos temas burocráticos y se incorpora este jueves a la disciplina rojiblanca, mientras que el lateral zurdo está con unas molestias en el tobillo.



Por lo demás todos disponibles y dispuestos a ofrecer una buena versión en El Toralín con el fin de poder mantener la privilegiada posición en la tabla clasificatoria, porque pese al “tropiezo” en casa frente al Alcorcón el Almería sigue en zona de ascenso directo a Primera División. El conjunto almeriense jugará en Ponferrada sabiendo qué han hecho sus rivales más directos ya que Mallorca, Espanyol, Leganés y Sporting de Gijón tiene sus partidos de Liga el sábado.



Tras una charla sobre la hierba del Anexo, la plantilla trabajó aspectos tácticos y definición de jugadas, entre otros aspectos, para comenzar la puesta a punto para una confrontación de máxima exigencia. La Ponferradina, con varios exrojiblancos en sus filas, como Gianfranco, Adri Castellano, Aguza (no podrá jugar por un cláusula en el contrato de cesión), Gaspar y Romera, está al acecho de los play-off. Los del Bierzo han ganado en su campo, entre otros, al Rayo Vallecano y Leganés, y empataron con el Sporting después de igualar un 0-2 adverso.