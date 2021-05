Economía El almeriense al frente de la embajada en Bangladesh ve allí oportunidades para la agricultura martes 18 de mayo de 2021 , 19:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Reunión virtual organizada por la Cámara de España en el país asiático para impulsar las relaciones entre empresas y favorecer la transferencia de conocimiento





La Cámara de Comercio de Almería ha participado esta mañana en un encuentro con el embajador de España en Bangladesh, Francisco de Asís BENÍTEZ SALAS, organizado por la presidenta de la Cámara de Comercio española en el país asiático, la empresaria Nuria López.



Este encuentro se produce tras la visita de López a Almería hace un par de meses para conocer la provincia y sus principales sectores económicos. Durante su estancia en Almería, la presidenta de la Cámara de España en Bangladesh mantuvo un primer encuentro con el presidente de la Cámara de Almería, Jerónimo Parra y conoció el modelo de producción agrícola en las instalaciones de Clisol Agro y la industria de la piedra natural visitando empresas de la Comarca del Mármol.



El encuentro de hoy con el embajador español en Bangladesh se ha producido para avanzar en los contactos iniciales y establecer vías de colaboración con empresas almerienses; el presidente de la Cámara, Jerónimo Parra, ha explicado en líneas generales el modelo Almería y el proceso de desarrollo de la provincia, bien conocido por el embajador, nacido en Almería.



Francisco de Asís BENÍTEZ SALAS ha calificado Bangladesh como “un país interesante con una cultura refinada que busca su lugar en mundo; tiene una población de más de 160 millones de habitantes y una superficie de lo que es un tercio de la de España”. El embajador español también ha destacado que en su 50 años de independencia Bangladesh ha protagonizado un desarrollo económico y social considerable, dejando atrás la pobreza, y de hecho, se prevé que la ONU deje de incluirlo entre los países con categoría de subdesarrollados.



Igualmente, Benítez Salas ha destacado que se trata de un país que aplica la seguridad alimentaria y la autosuficiencia y requiere de agricultura: “ será interesante explorar posibilidades en este campo y analizar las oportunidades de transferencia de conocimiento para impulsar esta induatria en Bangladesh, un país que cuenta con una universidad especializada en agricultura”. ha añadido



En este contexto, en este encuentro se ha acordado trabajar conjunta y coordinadamente con el cluster agrícola almeriense y los diferentes agentes del sector y organizar entre las Cámara de España en Bangladesh y la Cámara de Comercio de Almería una misión comercial inversa para que representantes del Gobierno y empresarios del país asiático conozcan Almería, el conocimiento y la experiencia con el que la provincia se ha desarrollado hasta ser un referente agrícola. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

