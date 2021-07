Economía El alquiler de furgonetas aumenta con el auge del comercio electrónico jueves 01 de julio de 2021 , 13:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



El comercio electrónico se ha ido asentando a nivel global. En España en particular, desde hace unas décadas, de forma totalmente definitiva. Sin embargo, al crecimiento que venía experimentando en los últimos años, ha sufrido un tremendo empujón con la crisis sanitaria del coronavirus. El miedo al contagio, el confinamiento y las restricciones en la movilidad le han dado una nueva dimensión a eso de poder comprar aquello que se necesite desde el sofá y que sea entregado en la puerta de casa, sin traslados a ninguna tienda física La crisis sanitaria del coronavirus ha traído muchas novedades al día a día de las personas. El distanciamiento social, el uso obligatorio de la mascarilla, el miedo al contagio, la pérdida de seres queridos… Poco a poco, estas situaciones parecen estar llegando a su fin, gracias al buen ritmo que se está manteniendo en las vacunaciones. Sin embargo, hay nuevos patrones de conductas que se quedarán con los ciudadanos durante mucho tiempo, incluso algunos que han llegado para quedarse o que se han asentado con más fuerza. La compra online es una de ellas. El comercio electrónico El comercio electrónico no es ninguna novedad, pero sí entra dentro de esos comportamientos o formas de adquirir productos o servicios que se han consolidado cuando el mundo se paró hace ya 15 meses. El confinamiento obligó a buscar nuevas formas de comprar aquellos bienes que se necesitaban, e incluso ha convencido a los más reticentes a realizar transacciones económicas por internet. Los nuevos consumidores que se han sumado a la corriente digital online, seguro la mantendrán i cuando todo esto acabe. La fórmula de comprar a través de internet una vez que se prueba, y se conocen las ventajas delcomercio electrónico, atrapan yfidelizan. Este sistema no solo beneficia al consumidor y a las empresas que ahorran costes en espacios físicos. Existen otros sectores secundarios que también han sentido un aumento en la cantidad de servicios que ofrecían y, por tanto, un crecimiento económico notable, tal es el caso del reparto a domicilio. El alquiler de furgonetas en Almería y de otros vehículos industriales Efectivamente, no todos los sectores han sufrido con la misma virulencia los efectos del covid-19, de hecho, hay algunos que han salido beneficiados. Uno de ellos ha sido el alquiler de furgonetas y de otros tipos de vehículos industriales, debido, precisamente, al auge del comercio electrónico. En contraposición a la compra de este tipo de vehículos especializados, el alquiler de furgonetas en Almería y en otras partes del país, cada vez cala más y mejor entre los autónomos y los particulares. Los beneficios del alquiler frente a la compra son numerosos y van a pasar a citarse a continuación. Beneficios del renting para empresas El renting supone una serie de beneficios para los particulares, y especialmente para las pymes y autónomos. Flexibilidad Esta es sin duda la principal ventaja del renting frente a la compra de una furgoneta o cualquier otro tipo de vehículo industrial. Especialmente en el ámbito empresarial, es posible disfrutar de épocas de bonanza, en las que se requiera una flota de vehículos más amplia. Sin embargo, si se realiza la compra el lugar del alquiler, cuando lleguen las vacas flacas se estará asumiendo un gasto totalmente innecesario. Para estas situaciones, lo mejor es optar por el renting flexible, una solución eficiente que permite el alquiler del vehículo durante un tiempo determinado. Sin hacer un gran desembolso inicial de capital Las empresas, para mantenerse competitivas, necesitan contar con cash siempre disponible para poder hacer frente a cualquier imprevisto que pueda surgir o llevar a cabo una compra interesante. Invertir en la adquisición de una flota de vehículos supone un gran esfuerzo económico, tanto si se realiza el pago de una vez, como si se da una entrada y se reparte en cuotas que merman la capacidad económica mes a mes. Sin embargo, con el renting eso no ocurre. No hay que realizar ese desembolso total o pago inicial que se hace en la compra. El vehículo se obtiene al momento y se paga solo cuando se necesita, maximizando su rentabilidad. Beneficios fiscales Los autónomos y empresas que utilizan el servicio de renting gozan de una serie de beneficios fiscales propios de esta actividad desde el primero momento. En primer lugar, la desgravación IRPF y el Impuesto de Sociedades. En este sentido, la totalidad de las cuotas de renting son susceptibles de ser desgravadas en el impuesto de sociedades y en la declaración de la renta. En segundo lugar, el IVA es deducible hasta el 100% para actividades profesionales. En tercer lugar, no es necesario solicitar financiación. Se alquila el vehículo y se paga el precio acordado, pero no se espera la respuesta financiera de un banco. Además, si fuese necesario solicitar un préstamo por cualquier otro motivo, la situación de la empresa o del autónomo sería más favorable, pues no llevarían la carga de otros créditos. En cuarto lugar, el ahorro que supone el no tener que contar con los gastos asociados a un vehículo en propiedad. Si se opta por un renting, los gastos se reducen al no tener que pagar seguros ni impuestos. Por último, los beneficios económicos se verán al final del año en el balance de la empresa, con una menor tasa de endeudamiento y con menos activos que bajen su valor con el paso del tiempo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.