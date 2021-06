Opinión El PSOE menta la soga Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por miércoles 30 de junio de 2021 , 23:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Dice esa sabiduría popular que son los refranes, que no hay que mentar la soga en la casa del ahorcado, pero no dice nada de cuando es el propio ahorcado quien lo hace. Claro, no hay precedentes de ahorcados que hablen, pero como resulta obvio que estamos en el terreno de las metáforas, podemos confirmar sin género de dudas que sí, que hay ahorcados que hablan, y que se atreven a mentar la soga. Es Juan Antonio Lorenzo, el portavoz del PSOE en la Diputación quien ejerce ese complicado papel de quien aspira a ser verdugo y acaba convirtiéndose en ahorcado, tal vez sin ser consciente de ello. Así, reclamaba vehemente que la comisión de investigación del caso mascarillas fuese como él exigía, aunque por cierto, la pidió Vox, no ellos, y fue el PP quien inmediatamente, y a pesar de tener una mayoría absoluta con la que impedirla, no solo la apoyó, sino que su presidente, Javier A. García, renunció de entrada a que su grupo la presidiese, poniendo todo en manos de la oposición para garantizar la transparencia. El PSOE quiere una comisión prospectiva, es decir, quiere cuestionar los últimos cuatro de contrataciones de la Diputación, cuando ni tan siquiera la UCO de la Guardia Civil ha llegado a tanto, limitándose a investigar 16 contratos menores de una única empresa, y sin que de momento haya trascendido si ha podido haber irregularidades de algún tipo. Ahora el PSOE lo quiere todo, pero cuando la empresa en cuestión –en el mandato anterior si la memoria no me falla, que podría ser- se especuló con los contratos a Hispano-Almería, también pidieron una comisión de investigación, y el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, lo que hizo fue darle todos los expedientes en una carretilla para que los vieran uno por uno. No, eso suponía un exceso de trabajo y los socialistas renunciaron a mirarlos. No, tampoco aquel caso llegó a nada pese a los ríos de tinta que hizo correr. Pero es que la prudencia no es una virtud que jalone a los socialistas en la Diputación, porque cuando se ponen tan duros y estrictos calificando lo sucedido –la detención de un vicepresidente que fue cesado de modo fulminante-, porque realmente es grave, resulta que no se recuerda que pidiesen una comisión de investigación sobre la gestión de los ochos años que se repartieron ellos y el PAL esta institución, un periodo que podríamos resumir en el ingreso en prisión por condena firme del último vicepresidente socialistas que ha tenido esta institución… y que ahí sigue, en El Acebuche, y en la inhabilitación –ya cumplida- por sentencia igualmente firme de quien fuese portavoz del grupo provincial socialista. Es cierto que nadie puede negar que hay casos de corrupción en el PP, pero es que ponerse tan estupendos precisamente en la Diputación de Almería, pues es eso, mentar la soga en casa del ahorcado siendo el ahorcado. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 730 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)