Capital El antiguo cine Katiuska se pondrá al servicio de los vecinos de Pescadería jueves 17 de febrero de 2022 , 15:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Pleno ha aprobado, de forma definitiva, el Estudio de detalle para facilitar la gestión de la puesta en uso de una parcela municipal, de uso comercial, en la Vega de Acá Al Pleno también se ha elevado hoy la resolución de alegaciones y aprobación provisional de la modificación puntual número 74 del PGOU consistente en el cambio de calificación existente de varias parcelas situadas en el PEDEI-CEN 4/180 y en la Carretera Nacional 340. Como se recordará, el objeto de esta modificación es la de adaptar la calificación de una serie de suelos situados en el barrio de Pescadería a la realidad existente, además de fomentar la conservación del patrimonio histórico de la ciudad”, según ha explicado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella. En concreto, la modificación trata de favorecer la conservación del almacén portuario de arquitectura singular situado en la calle Hernández y la calle Socorro, el antiguo cine Katiuska, cambiando la actual calificación urbanística del suelo que ocupa de espacio libre a equipamiento local para servicios de interés público y social (SIPS), siendo este inmueble parte de las actuaciones contempladas en el marco del Proyecto europeo 'Camina', junto al Mesón Gitano y el Museo Doña Pakyta. La propuesta aprobada por unanimidad estima las alegaciones (dos) presentadas al procedimiento en su fase inicial, en el sentido de devolver la calificación como residencial a las parcelas edificadas con este uso dentro del ámbito del PEDEI-CEN 4/180 y que son colindantes al edificio que se pretende rehabilitar para su puesta en uso. Parcela comercial en la Vega El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy, de forma definitiva, el Estudio de detalle para facilitar la gestión de la puesta en uso de una parcela municipal, de uso comercial, en la Vega de Acá. La propuesta, elevada a Pleno por el Área de Urbanismo e Infraestructuras, tiene por objeto la puesta en valor de la parcela de equipamiento de uso comercial que forma parte de la manzana dotacional del sector SUP-ACA-03. Con una superficie total de 30.885 m² la manzana dotacional, con fachada a las calles Francisco Rabal, Adolfo Marsillach, Miguel de Molina y Antonio Ferrández, cuenta con dos de sus equipamientos ya ejecutados: un campo de fútbol sobre la parcela D (deportiva) de 8.520 m² y una residencia para mayores (social) de 6.390 m2. En medio de ambas, sin edificar, se encuentran la parcela educativa, con una superficie total de 11.975 m², y la comercial (equipamiento público), de 4.000 m². La reubicación de ambas parcelas, objeto de este Estudio de detalle, se ciñe a desplazar hacia el sur (suelo educativo) la parcela comercial, ocupando el suelo que esta deja el uso escolar, respecto a lo cual la Administración competente en materia educativa ha mostrado su opinión favorable, como así recoge el Consejo Consultivo de Andalucía en su dictamen aprobado por la Comisión Permanente, tal y como se incluye en el expediente. De tal forma, el Estudio de Detalle viene a dar mayor realce a la parcela comercial, con una edificabilidad de 3.195 m², quedando esta a fachada a la calle Adolfo Marsillach. Reajuste alineaciones También se ha aprobado, en su caso de forma definitiva, el Estudio de detalle en Camino de Los Almendros, esquina a los accesos a la Autovía A-7 en el ámbito de la manzana calificada con uso industrial situada al norte del cementerio de San José. El objeto de esta modificación es el de reajustar las alineaciones del viario que delimita la parcela por el sur y por el este. Así, se modifica la alineación de la parcela al Camino de Los Almendros, que da acceso al tanatorio Sol de Portocarrero, pasando a tener esta vía un ancho de doce metros. Se corrigen igualmente las alineaciones sureste y noreste de la parcela para adaptarla a la realidad viaria existente, teniendo en cuenta que en el momento de la aprobación del vigente PGOU no estaba construido el acceso desde la A-7 ni se contemplaba la forma elíptica de la glorieta de acceso a la ciudad por este punto. Autocaravanas En materia urbanística se ha aprobado, en último término, la propuesta de actuación extraordinaria para la modificación del área de acogida de autocaravanas ya autorizada en su día en Pujaire. Al hilo de este punto en el debate se ha incluido la situación derivada de la presencia de autocaravanas, en muchos casos muy numerosa, en el término municipal, una cuestión “que ocupa e interesa de manera transversal” al Equipo de Gobierno, como ha explicado la concejala de Urbanismo, Ana Martínez Labella, entendiendo en la solución una “obligación” compartida entre administración y la iniciativa privada, como sucede en el caso del área de acogida que se ha promovido, a nivel privado, en Pujaire. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

