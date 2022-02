Cazorla trasladará al fiscal el presunto delito medioambiental de esquilmar el acuífero de Almería

jueves 17 de febrero de 2022 , 15:37h

“Voy a trasladar a la Fiscalía de medioambiente la pertinente documentación para que investigue el presunto delito que podría suponer que se permita esquilmar el acuífero sobreexplotado de Almería por aumentar la producción de la desaladora sin garantizar antes la extracción directa de agua desde el mar”. Así se ha expresado durante el pleno celebrado este jueves el portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, después de que el equipo de Gobierno haya rechazado las alegaciones al presupuesto de 2022 presentadas tanto por la Asociación en Defensa de la Agricultura Almeriense (ADAA) como por la Asociación Provincial de Norias y Pozos de Almería. El edil de Ciudadanos ha asegurado que “los agricultores y las miles de familias de la Vega son los principales perjudicados por la pésima decisión de cruzarse de brazos ante los avisos de los expertos de la Universidad de Almería y de los propios vegueros de que el actual sistema de extracción de la desaladora afecta negativamente al acuífero de agua dulce y seca los pozos de los que se abastecen muchos almerienses”, subrayando que “este problema no afecta sólo a agricultores, porque al final también estarán perjudicados todos los almerienses que veremos cómo se sobreexplota todavía más nuestro ya castigado acuífero por una falta de gestión incomprensible”.

En el debate del punto relativo al plan de control financiero de 2022, Cazorla ha vuelto a pedir que el Ayuntamiento de Almería reclame la deuda histórica acumulada por la prestación del servicio de bomberos en el término municipal de Níjar. Como ha explicado el concejal naranja, “desde el año 2018, Níjar supera el número de habitantes que contempla la ley para prestar por sí mismo el servicio de bomberos, pero no hemos recibido ninguna compensación económica por parte de la Diputación ni por el Ayuntamiento de Níjar”, sentido en el que ha lamentado que “los almerienses estamos pagando un servicio que no nos corresponde pagar y sin recibir compensación alguna, y ya son muchos millones de euros de deuda histórica que, como Ayuntamiento de Almería, estamos obligados a reclamar”.

Moción para los Partidores

Durante el pleno celebrado hoy, se ha debatido la moción de Ciudadanos para acometer, a la mayor brevedad posible, las gestiones oportunas para dotar de suministro de agua potable y acceso a la red de alcantarillado a una veintena de viviendas del barrio de Los Partidores que todavía no cuentan con estos servicios pese a llevar años reclamándolos. Asimismo, la moción de Ciudadanos insta a acometer la instalación de alumbrado público suficiente en todo el barrio, así como en la carretera del Mamí y aledaños.

“Nos parece incomprensible que el PP y su muleta voten en contra de algo así. En el barrio de Los Partidores existen muchas viviendas que aún no cuentan con estos servicios básicos. Tradicionalmente contaban con un suministro de agua doméstico procedente de los pozos de La Vega, y han solucionado el problema de las aguas residuales mediante la utilización de pozos ciegos. Pero con motivo de la reducción de las reservas hídricas de los Pozos de la Vega por sobreexplotación del acuífero, su progresiva salinización y el aumento de contenidos minerales que convierten estas aguas en no aptas para el uso/consumo humano, estas viviendas se pueden ver privadas de este recurso fundamental”, ha denunciado el edil liberal, subrayando que esta situación “se verá agravada por la puesta en marcha de nuevos bastidores en la Desaladora de Almería, en tanto en cuanto no se acometa definitivamente la extracción directa y exclusiva del mar del agua necesaria para su desalinización, algo que llevamos reclamando desde Ciudadanos desde el primer momento”.