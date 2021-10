Almería El ‘aplauso infinito’ en mármol Blanco Macael cierra un ciclo en Sevilla viernes 22 de octubre de 2021 , 07:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La capital andaluza es la octava y última ciudad donde la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, junto a la Junta de Andalucía, inaugura la escultura-homenaje a sanitarios y profesionales que han luchado y luchan contra la pandemia de la Covid-19 .



El recuerdo eterno a una labor de valor incalculable ya está presente en toda Andalucía. Es una oda a la profesionalidad, la unión, al compromiso y la ayuda a los demás; un ‘aplauso infinito’ que hoy cierra un ciclo en Sevilla. La capital andaluza es la octava y última ciudad en la que la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) y la Junta de Andalucía inauguran la icónica escultura-homenaje a sanitarios y profesionales que han luchado y luchan contra la pandemia de la Covid-19. Tanto el presidente de AEMA, Jesús Posadas, como representantes de las empresas que han llevado a cabo el proyecto, han estado presentes en el acto de inauguración celebrado hoy junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y el Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. A ellos, también los han acompañado representantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otras autoridades sanitarias, civiles, militares y académicas.



La iniciativa, solicitada por la Junta de Andalucía a AEMA, y cuya presentación tuvo lugar en el Palacio de San Telmo en junio de 2020, ha consistido en la donación de la piedra, la elaboración y el diseño de ocho esculturas en forma de aplauso realizadas en mármol Blanco Macael. “Lo que surgió como una idea y propuesta del Gobierno Andaluz”, -ha recordado Jesús Posadas durante su intervención en el acto-, “se hizo realidad gracias a la preciada aportación del escultor Navarro Arteaga, autor del modelo en barro que sirvió como referente para realizar las tallas en piedra”. El presidente ha agradecido una vez más al escultor, así como a las empresas de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, quienes “en un momento de total incertidumbre para nuestra industria, se prestaron y estuvieron a la altura de este proyecto con la donación de la piedra y la elaboración de estas esculturas, una labor en la que también ha participado la Escuela del Mármol de Fines”.



Durante su intervención, el presidente de los empresarios del Mármol de Andalucía ha hecho una reflexión sobre la gran prueba que nos deja esta pandemia: “el valor de la unidad, de la compasión, de la responsabilidad comunitaria y del agradecimiento. Y esos cuatro valores tan importantes para la sociedad, yo los veo reflejados en esta escultura, en su mármol blanco”. Con la escultura, ya presente en las capitales de toda Andalucía, Posadas se ha dirigido así a todos los colectivos que motivaron que este proyecto sea una realidad. “Sanitarios andaluces, los que habéis estado cara a cara con el peor de los miedos: el de caer y poder hacer caer a vuestros seres queridos, pero, sin embargo, os ha movido la voluntad y la profesionalidad. GRACIAS por remar según vienen las olas, GRACIAS por seguir remando. Vaya también este reconocimiento por los rastreadores, epidemiólogos, investigadores, microbiólogos clínicos… cuya historia ha sido menos contada pero la gran responsabilidad en esta pandemia, los ha llevado a tener horarios de trabajo inexistentes y gran desgaste personal y profesional. Comunidad científica, clave en el desarrollo de las vacunas; profesionales que no cesaron su actividad para que todo pareciera un poco más normal… voluntarios, valiosa labor la vuestra: dar sin pedir nada a cambio; por las víctimas que, lamentablemente, tenemos que contar; por los familiares de todos ellos, que son siempre el sostén y el refugio que nos da paz y nos anima a seguir adelante… Y por nuestro Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, por su responsabilidad sanitaria con todos los andaluces. Hoy será el último día que, detrás de este atril, os de las gracias, pero lo seguiré haciendo siempre”.



Como colofón, el presidente de AEMA ha dejado claro que dejar en la capital de todos los andaluces este símbolo de lucha con el sello de la Marca Macael y la garantía de su saber hacer, es un honor. "Lejos del triunfalismo de pensar que todo ha pasado, seguiremos aplaudiendo, pero, también, responsabilizándonos y aprendiendo que, de las grandes crisis, siempre surge una oportunidad para cambiar y mejorar las cosas, ha indicado.

