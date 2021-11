Deportes El atletismo máster obtiene 30 medallas en el Campeonato de Andalucía en Pista Cubierta martes 09 de noviembre de 2021 , 15:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los almerienses sobresalieron en este evento deportivo, que se realizó en Antequera (Málaga), donde lograron ocho medallas de oro



El atletismo almeriense no deja de sorprender, cada vez que los atletas salen de la provincia para participar en competiciones, vuelven cargados de éxitos como prueba de su buen estado de salud. Y es que, la disciplina, siempre se sube al podio ya sea en campeonatos provinciales, territoriales o nacionales.



Y esta vez, lo hizo el club Unión Atletas de Almería en su participación en un nuevo evento deportivo. Los atletas de categoría máster cosecharon espléndidos resultados en el Campeonato de Andalucía de Atletismo Máster Pista Cubierta que se celebró recientemente en Antequera (Málaga).



Para esta competición autonómica se desplazaron 38 atletas del equipo que, pese a lo inusual de la fecha y encontrarse en pretemporada, cosecharon un total de 30 medallas divididas en 8 metales de oro, 14 platas y 7 bronces. Además, el club logró el récord de España en la modalidad de relevos 4x200m M55.



Desde el club Unión Atletas de Almería resaltan “el gran ambiente deportivo y de compañerismo que hizo que la jornada fuera una fiesta, así como la pronta recuperación de los compañeros lesionados”. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, afirma que “el club Unión Atletas de Almería son un ejemplo para la ciudad de cómo han integrado en su vida el deporte y todos los valores que reúne. Si el principal objetivo del PMD es el fomento de la práctica deportiva, ellos son un claro ejemplo. Y, además, logran excelentes resultados en los campeonatos de Andalucía y España”.



El atletismo, con el respaldo del Patronato Municipal de Deportes, sigue demostrando que es un deporte con mucho que dar. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.