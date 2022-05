El Aula de Debate de la UAL se consolida con una brillante final de la Liga Interna

viernes 20 de mayo de 2022 , 23:00h

Se comenzó este curso 2021/2022 buscando y rozando el centenar de inscritos, allá por el mes de noviembre, y la determinación de participar por primera vez en torneos. Así fue, presentándose de inicio una cartera de ellos de un gran nivel, sumando experiencias y cogiendo protagonismo poco a poco. No se podía concluir, vista la buena trayectoria acumulada, sin un resultado de prestigio, y este se logró en el reputado XV Torneo Nacional Académico Francisco de Vitoria. La consagración de la presencia nacional de la Universidad de Almería en el mundo del Debate llegó en marzo, y quedaba todavía poner la guinda. Esta ha sido la brillante final de la Liga Interna, con la que se ha clausurado un curso de consolidación rotunda sobre el que crecer aun más en el futuro cercano. Sin equipo ganador, la tarde se ha cerrado con Joaquín Rodríguez, estudiante del Grado de Derecho de la UAL, elegido mejor orador, y con el compromiso de promocionar entre al comunidad universitaria esta Aula de Debate.

Esa ha sido la petición formulada por Maribel Ramírez, vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, que ha agradecido a los participantes todo lo hecho hasta el momento y les ha felicitado por cómo han sabido aprovechar la oportunidad para formarse en una serie de habilidades clave de comunicación: “Que vuestro compromiso se extienda a ser agentes activos de difusión para que el debate crezca; de vuestro entusiasmo va a depender”. Ha recordado en su intervención que el Aula de Debate y Expresión Oral de la Universidad de Almería “comenzó como una apuesta para conseguir tres objetivos, crear un espacio de debate universitario que no existía, mejorar las capacidades de comunicación y desarrollar el pensamiento crítico”. Ha añadido la convicción de que “sinceramente los tres se han conseguido y podemos sentirnos satisfechos del resultado obtenido”. Tercer año de funcionamiento, pero una pandemia de por medio, este 2021/2022 ha sido el primero en el que hemos podido desarrollar una dinámica continua y fructífera, y el balance no puede ser más positivo”.

Ramírez ha hecho mención a los “logros colectivos e individuales por los que la Universidad de Almería se siente orgullosa”, un reconocimiento que va acompañado del orgullo de haber logrado lo verdaderamente importante: “La apuesta del Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión por el Aula de Debate no se orienta hacia el triunfo en torneos, ni depende de la posición que ocupéis en el ranking de cualquier competición, sino que la apuesta tiene otras razones; creemos que el debate es una herramienta válida para adquirir competencias transversales que son imprescindibles en este mundo actual complejo y cambiante”. Ha dejado claro que “la comunicación pública debe tener como base el pensamiento equilibrado, comprometido y veraz; con trofeos, premios y reconocimientos, o sin ellos, ese es nuestro verdadero objetivo como universitarios”, de modo textual. Ha expresado una máxima incuestionable: “Convencer, pero sin engañar, seducir a través de la verdad”.

Bernardo Claros, director del Secretariado de Atención y Orientación al Estudiante, como el responsable del Aula de Debate de la UAL, ha ofrecido un discurso ‘desde dentro’ a los participantes: “Os agradezco todo lo que me habéis aportado en el tiempo que hemos compartido, sabiendo que sois conscientes de que no solo se trata de debatir, sino que hay detrás todo un soporte que se ha tenido que desplegar por parte de la UAL, del vicerrectorado y de la vicerrectora”. En todo caso, existe el convencimiento de que es necesaria esta apuesta decidida y firme, amparado sobre datos: “En 2012 la London School of Economics ya decía que las tres competencias esenciales para el trabajo en el siglo XXI iban a ser el dominio del inglés, es algo evidente, el conocimiento al menos básico de las Matemáticas y la Estadística, también evidente, y el saber argumentar y defender esos argumentos en público, y ese tercer elemento es el que habéis desarrollado en el Aula de Debate y el que os reconozco, porque los premios están muy bien, que la UAL suene en este mundo está fenomenal, pero interesa mucho más la experiencia a trasladar a vuestra vida y profesión”.

Claros ha hecho memoria de la evolución seguida por los alumnos desde el primer día, remarcándoles que están “en el lado bueno de la universidad, y si sacáis en estos años un título, será un gran logro, pero también una gran oportunidad perdida, porque este mundo de fuera exige más competencias”. Como Maribel Ramírez antes, ha agradecido la labor de los formadores del Aula de Debate y Expresión oral de la Universidad de Almería, Gonzalo Herreros y Enrique Bajo, que han sido los encargados de realizar una retrospectiva completa no ya del curso, sino de los orígenes, si bien se han centrado en los logros alcanzados en el 2021/2022. Han puesto antes sobre la mesa tres temas para elegir uno de cara al debate final de la Liga Interna, invitando posteriormente a los dos equipos contendientes a retirarse de la Sala Bioclimática, lugar del acto de clausura, para preparar su estrategia. En total, han dispuesto de unos 20 minutos para afrontar el tema, elegido por el público en última instancia, ‘¿Es positiva la existencia de juventudes y grupos similares en los partidos políticos?’.

Ambos formadores han mostrado un gran orgullo hacia sus pupilos, reconociendo la idoneidad de los objetivos marcados desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la UAL, así como su apuesta por este formación transversal. Ha habido en ese punto un aplauso espontáneo de los participantes y de sus familiares, agradecidos de que esté en marcha y a su alcance lo que saben que es una herramienta muy valiosa. Respecto a la participación en torneos, llevando a cabo un relato pormenorizado de los momentos más destacados, han llamado la atención sobre el hecho de que “competir saca del todo el orador que se lleva dentro”. El crecimiento experimentado este curso ha sido exponencial, y así lo han constatado en las dos modalidades, ‘Académico’ y ‘BP’, esta última “un alarde de creatividad y de cultura general”. En el horizonte cercano están las participaciones en internacionales tanto en español como en inglés, y algo más allá la vuelta un nuevo curso cargado de ilusión y seguramente de rostros nuevos.