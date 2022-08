Almería El AVE centra la primera reunión de Bolaños con el nuevo Subdelegado miércoles 17 de agosto de 2022 , 13:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El ministro de la Presidencia y el subdelegado del Gobierno destacan el avance de las obras del AVE en Almería El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha mantenido esta mañana un encuentro con el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, en el que ambos han departido sobre distintos asuntos de interés, como el avance de distintas infraestructuras que el Gobierno de España desarrolla en la provincia. Félix Bolaños, que ha firmado en el Libro de Honor de la Subdelegación, ha destacado el avance de las obras de la línea de alta velocidad Almería-Murcia que visitó la semana pasada y que traerán el AVE a Almería en 2026. El ministro de la Presidencia ha deseado éxito y aciertos al subdelegado del Gobierno, cuyo nombramiento se ha hecho hoy efectivo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

